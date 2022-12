Nanawagan ngayong Martes ang Department of Health (DOH) sa mga lokal na pamahalaan na maging mapanuri sa pamamahagi ng ikalawang booster kontra COVID-19.

Ayon sa DOH, wala pa kasing rekomendasyon ang mga eksperto para bigyan ng second booster ang general population.

Base sa guidelines, mga senior citizen, may comorbidity at immunocompromised, at health worker pa lang ang dapat tumanggap ng second booster.

"Alam naman natin na 'yong ibang citizens and LGUs (local government units) would always say minsan may high blood pero wala naman. So sana maging mapanuri tayo. Ang LGUs gusto nating bigyan ng paalala na maging mapanuri sa pagbibigay ng second booster," ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Ayon pa kay Vergeire, kapag tinurukan ngayon ng second booster ang taong hindi naman bahagi ng eligible population, baka mas lalo lang maantala ang kaniyang pagbabakuna ng bivalent vaccines oras na dumating ito sa bansa.

Hinihintay umano ngayong ng DOH ang rekomendayson ng mga eksperto para sa third booster gamit ang bivalent vaccines.

Nauna na ang ibang bansa sa pamamahagi nito, lalo't patuloy na nakakapagtala ng bagong sublineage ng omicron variant ng COVID-19.

"Ito 'yong isang rason kung bakit tayo bumibili ng bivalent vaccines. Dahil mayroon na initial studies ngayon na [nagsasabing] kinakailangan natin makapagbigay ng bivalent," ani Vergeire.

Base sa datos ng DOH, nadagdagan na naman ng isa ang nakumpirmang tinamaan ng BQ.1 sublineage ng omicron.

Samantala, tuloy-tuloy ang "Bakunahang Bayan" hanggang Miyerkoles.

Prayoridad umano sa programa ang mga bata pero tuloy-tuloy pa rin umano ang pagbabakuna ng eligible population.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News