MAYNILA — Sumabog ang galit ng mga miyembro at tagasuporta ng Nurses United party-list matapos ibasura ng Commission on Elections (Comelec) ang aplikasyon nilang makasali sa Halalan 2022.

Isa lang ang Nurses United sa 107 party-list groups na bigong makakuha ng accreditation sa Comelec.

Nitong Lunes, sumugod sa Comelec main office sa Intramuros ang mga miyembro ng Nurses United upang batikusin ang umano'y "injustice" na naranasan nila.

“Napakawalang puso po ninyo… Pinatay niyo kami, pinatay niyo ang pag-asa ng nurses na magkaroon ng pagkakataong lumahok sa pag-aayos ng ating sistemang pangkalusugan," ani Maristela Abenojar, fist nominee at presidente ng Nurses United party-list.

Si Eleanor Nolasco, 4th nominee at secretary ng Nurses United, kinuwestiyon ang Comelec sa pagharang sa kanilang kandidatura.

"Paano nila sasabihing hindi tayo marginalized? Tayo sa mahabang panahon ay binalahura at inapi ng sistemang bulok na ito. At sa panahong gusto na nating lumahok [sa] Kongreso, hindi tayo hinayaan. Tayo ay ni-reject. Hindi ito makatarungan," ani Nolasco.

Hanggang ngayon, hindi pa rin ipinapaalam ng Comelec sa Nurses United ang dahilan ng kanilang pag-disqualify sa grupo.

Ayon naman kay Comelec spokesman James Jimenez, may mga legal na remedyo naman na maaaring gawin ang Nurses United.

"It’s their right to say that… What I would recommend is they take the proper legal action. Kung sa tingin nila naagrabyado sila meron silang legal remedy, ipaglaban nila," ani Jimenez.

Ayon kay Abenojar, handa silang kuwestiyunin sa Korte Suprema ang Comelec.

—May ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News