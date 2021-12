Watch more on iWantTFC

Wala pang nade-detect na Omicron variant ng COVID-19 sa Pilipinas, base sa pinakahuling datos ng genome sequencing na inilabas ng Department of Health (DOH).

Pero sa 629 samples na pinroseso ng Philippine Genome Center sa huling batch ng sequencing, lumabas na 571 o higit 90 porsiyento ang tinamaan ng Delta variant.

Pagdating naman sa mga dumating sa Pilipinas mula South Africa, kung saan unang naiulat ang Omicron variant, 80 na ang natunton ng Bureau of Quarantine.

Lumabas din na negatibo sa COVID-19 ang 3 banyaga at 1 Pinoy sa Western Visayas na sumailalim sa retest.

Pero may 12 samples pa ng mga returning overseas Filipino na inaalam pa lang kung anong variant ng COVID-19 ang tumama.

"Hopefully by tomorrow afternoon or Wednesday morning, makuha natin ang resulta," sabi ni Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Limitado pa rin ang impormasyon ng mga eksperto tungkol sa Omicron pero inaasahang madadagdagan ito sa mga susunod na linggo.

Ayon sa epidemiologist na si Dr. Anthony Fauci, marami nang planong nakalatag para malabanan ang bagong variant.

"One is to rev up the production of the vaccines that they already have. The next is to make, for example, a bivalent, where you have the vaccine against both the ancestral strain and the new variant, and the other is to make a variant-specific boost," ani Fauci.

Aminado naman ang DOH na darating talaga ang oras na makakapasok ang Omicron sa Pilipinas kaya mahalagang maghanda.

"We cannot 100 percent control or prevent the entry of these variants. Ang ginagawa natin, we buy time when we prepare our system," ani Vergeire.

Samantala, nananatili naamng "minimal risk" ang Pilipinas pagdating sa mga kaso ng COVID-19.

Ayon sa datos ng DOH, wala nang rehiyon ang "moderate risk." Karamihan ay "minimal" na at tanging Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, Zamboanga Peninsula at Metro Manila ang "low risk."

Nasa "low risk" din ang health care capacity ng bawat rehiyon.

Pero binabantayan umano ng DOH ang Eastern Samar at Zamboanga Sibugay matapos bahagyang tumaas ang mga kaso.

Mga bagong kaso

Ngayong Lunes, nakapagtala ang DOH ng 543 bagong kaso ng COVID-19, ang ika-8 sunod na araw na mas mababa sa 700 ang bilang ng mga bagong kaso at ika-13 sunod na araw na mababa ito sa 1,000.

Pumalo naman sa 2,835,154 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan 13,548 ang active cases o may sakit pa rin.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News