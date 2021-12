Watch more on iWantTFC

TAIWAN -- Nagpasiklaban ang tatlumpung Pinoy factory workers sa charity event na Ginoong Taiwan Season 3 na matagumpay na naidaos dahil na rin sa pagluluwag ng pandemic protocol sa bansa. Isang ginang sa Pilipinas na may kanser sa lalamunan ang naging recipient sa nasabing event.

“…natanggap ko na po ang ipinadala ng head organizer ng Ginoong Taiwan Season 3. Maraming salamat po sa inyong lahat,” sabi Zenaida Pedelogrio mula sa San Fabian, Pangasinan.

Ikinatuwa ng head organizer ng event na si Vida Imbuido, isang caretaker sa Taichung, ang maayos na pagtatapos ng kanilang inihandang programa.

“...maluwag na maluwag sa time sa awa ng Diyos…siguro ginusto na rin ng Diyos na ganoon, kasi ang pagpapaevent naman ay nakakatulong sa charity,” pahayag ni Imbuido.

Fourth runner up si Arj Michael Bactol, third runner-up si Gab Bryan Bala, second runner-up si Jazz Nasi Batacan, first runner-up naman si Jan Carlo Laumoc at ang itinanghal na Ginoong Taiwan 2021 grand winner, si Niel Oswold Ambrocio.

“Thank you for this wonderful experience especially to Ginoong Taiwan, to its organizers, maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipino,” ani Ambrocio.

Nag-uwi si Ambrocio ng 20 thousand Taiwan dollars o mahigit kumulang 35 thousand pesos at ayon sa kanya, malaking tulong na ito sa kanyang pamilya sa Pilipinas.

