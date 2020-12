Pulis at umano'y kasabwat na babae, arestado sa drug bust sa Pampanga

Arestado ang isang pulis at ang umano'y babae niyang kasamahan sa isang drug bust sa Pampanga.

Hinuli sa pinagsamang puwersa ng PDEA Region 1, 3, CALABARZON at Angeles City Police Office, ang isang patrolman at kasabwat umano nitong babae, sa isang buy-bust operation sa kahabaan ng Don Jueco Avenue, Brgy. Malabañas Clark view, Angeles City, Sabado ng gabi.

Ayon sa PDEA, aktibong pulis ang kanilang inaresto at naka-assign sa Bataan PPO Mobile Force.

Dagdag pa ng PDEA, sa bayan ng Mexico, City of San Fernando, at Angeles City nagbabagsak ng droga ang pulis.

Nakakuha ng 2 sachet ng umano'y shabu sa mga nahuli, na humigit kumulang 10 grams ang bigat at hindi bababa sa P68,000 ang street value. Nakuha din ang 1 issued na baril, magazine, mga bala, at pnp id nito.

Kinasuhan na ng Violation of Section 5 (sale of dangerous drugs) in relation to section 26, paragraph B ( conspiracy to sell) ng Art II ng RA 9165 ang pulis at kasama nito.

