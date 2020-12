'Most wanted NPA' member sa Cagayan Valley timbog sa Laguna

Naaresto nitong Sabado sa Biñan City, Laguna ang lalaking itinuturing na most wanted na miyembro ng New People's Army (NPA) sa Cagayan Valley region, sabi ng Philippine National Police (PNP).

Kinilala ng PNP-Public Information Office ang suspek bilang si Joenel Lazo, alyas "Joenel Gallardo" at "Ka Sendo."

Nahaharap umano si Lazo — na nahuli sa Barangay Santo Tomas bandang alas-5:10 ng hapon — sa reklamong 10 count ng murder, 10 count ng attempted murder, rebellion, arson, illegal possession of explosives and ammunitions, at grave coercion, ayon sa PNP.

Bukod kay Lazo, naaresto rin umano ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office sa Quezon City ang isa pang miyembro ng NPA na taga-Cagayan Valley.

Kinilala siya ng mga awtoridad bilang si Romeo Aytona, na nahuli sa police operation sa kanto ng EDSA at Kamias Road sa Quezon City alas-6:20 ng gabi.

Nahaharap umano si Aytona sa mga reklamong arson, murder at paglabag sa Human Security Act.

Ayon sa pulisya, squad leader si Aytona ng West Committee, Danilo Command Northern Front, na nago-operate sa Cagayan.

