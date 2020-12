Galvez, Duque hinamon na unang magpaturok ng COVID-19 vaccine

Isang bote na may label na 'Vaccine COVID-19' na kinuhanan noong Abril 10, 2020. Dado Ruvic, Reuters/File

Habang inaapura ng mga eksperto sa iba-ibang panig ng mundo ang paggawa ng bakuna kontra COVID-19, kinikilala ng gobyerno na may agam-agam din ang ialn sa kaligtasan ng bakuna.

Dahil dito, hinimok ni Sen. Christopher "Bong" Go sina vaccine czar Carlito Galvez Jr. at Health Secretary Francisco Duque III na unang magpaturok ng bakuna para mapawi ang alinlangan ng publiko.

"I'm challenging Sec. Galvez once available na ang vaccine along with Sec. Duque sila ang unang magpapaturok ng vaccine to encourage [the public]," ani Go sa Laging Handa briefing noong Sabado.

Tiniyak naman ni Budget Secretary Wendel Avisado na marami silang nakikitang paraan para tustusan ang pagbabakuna sa bansa.

"Nakahanda na ang ating pamahalaan na gumastos ng hanggang P73 billion para nang sa ganoon ay ma-vaccinate natin ang 60 milllion Filipinos or more para ma-attain ang herd immunity," ani Avisado.

Sa Britanya, kasado na ang roll out para sa bakuna kontra COVID-19.

Ngayong linggo, inaasahang may 800,000 doses ang maaari nang ipamahagi matapos aprubahan ang bakunang na-develop ng Pfizer at BioNTech.

Nasa 40 milyon doses ang inisyal na in-order ng Britain, na sasapat umano para mabakunahan ang 20 milyong mamamayan.

Naghahanda na ang bansa para bakunahan simula Martes ang mga may edad 80 pataas, frontline health workers, at mga nasa home care facilities.

Dahil dito, uukit ng kasaysayan ang Britanya bilang kauna-unahang bansa sa mundo na magsisimula ng mass inoculation program para sa COVID-19.

Kumpirmadong nakapila na para mabakunahan ang 94 taong gulang na reyna ng Britanya na si Queen Elizabeth.

Wala namang special treatment sa kaniya at sa 99 taong gulang niyang asawang si Prince Philip pero kabilang sila sa uunahing mabgiyan ng bakuna dahil sa kanilang edad.

Sa Russia, inutos ni Preisdent Vladimir Putin ang isang nationwide voluntary vaccination program sa susunod na linggo.

Target ng Russia na makagawa ng 2 milyong vaccine doses ng dine-develop nitong Sputnik V, na ipamamahagi nang libre sa mga mamamayan.

Para sa World Health Organization, nagbibigay ng pag-asa sa mundo ang pag-usad ng COVID-19 vaccine, pero hindi dapat makampate at isiping tapos na ang pandemya.

Pero habang naghihintay ang ibang panig ng mundo para sa bakuna, mahalagang sumunod muna sa health protocols para makaiwas sa sakit.

Sa isang pag-aaral sa Germany, lumalabas na malaki ang naitutulong ng pagsusuot ng face mask sa pagbaba ng bilang ng mga nagkakaroon ng COVID-19.

Halos 50 porsiyento ang nabawas sa COVID-19 infection sa Germany sa loob ng 20 araw matapos gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask, base sa pag-aaral.

-- May ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News