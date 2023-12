Nakaistasyon ang ilang pulis sa Ayala Avenue sa Makati nitong Nobyembre 3, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News.

Mas paiigtingin ng Philippine National Police ang latag ng seguridad para sa nalalapit na Kapaskuhan.

Ayon kay PNP PIO Acting Chief Col. Jean Fajardo,nasa mahigit 30,000 police personnel na ang nakadeploy ngayon sa buong bansa.

Pagdating naman aniya ng December 15, naka full alert na sila bago magsimula ang Simbang Gabi.

"Pagdating Dec. 15 ay suspended na ang leave ng mga pulis as a normal practice. Ibig sabihin naka full alert na tayo nationwide para siguraduhin na accounted at meron tayong readily available na mga personnel for deployment," ani PNP Spokesperson Jean Fajardo.

"As to our coverage for Ligtas Paskuhan 2023 as of today ay nasa 39,000 yung nakadeploy natin nationwide kasama na rin diyan yung mga places of worship, major thoroughfares, mga transport terminals to make sure nga dahil inaasahan natin na kapagka mga ganitong December ay tumataas din, dumoboble or tumpitriple pa mga bumibiyahe papuwi ng probinsya."

Naka-heightened alert ngayon ang Metro Manila habang nasa full alert ang Mindanao kasunod ng nangyaring pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City.

Samantala, nilinaw ni Fajardo ang natanggap na priority intelligence requirements ng NCRPO.

Giit ni Fajardo, ang PIR ay mga importanteng impormasyon para masuri ang mga security situation sa iba't-ibang lugar.

Ito ay maaaring makatulong aniya sa paglatag ng security plan, tulad na lamang sa mga major event.

Dagdag pa ng opisyal, hindi lang aniya ito terrorism-related information.

"Kapag may major events sa katulad Metro Manila, sa Quezon City katulad ng SONA, inaasahan natin may bulto - Ilan ba magrarally - kailangan natin ito to measure the potential risk at gaano kalaking pwersa ang ilalatag natin doon. Magpapadala ba ng mobile patrol? So yun po yung mga PIRs mga importantant infomation na pinasasagot natin normally galing sa national HQ yan, binababa sa regional hanggang sa police station, anticipated, may mga narereceive ba kayong mga information," ani Fajardo.

"So ang ginagawa natin dyan pinapa-validate natin yan sa baba, saaan nanggagaling itong mga threat na ito, credible ba ito, sino ang mga possible na pwedeng maghasik ng mga ganitong insidente, i-clear natin yan na hindi lang about sa terrorism related ang PIRs."

Naunang sinabi ng ng PNP na walang silang natatanggap na seryosong banta sa seguridad sa Metro Manila kasunod ng pagpapasabog sa MSU sa Marawi City.