Pinoy-German tourist, patay sa Paris attack

PARIS - Namatay ang isang 24- anyos na Pinoy-German tourist matapos atakihin ng saksak sa likod at balikat ng isang 26 taong gulang na lalaki at kilalang fiché S o naka-flag sa mga awtoridad bilang matinding banta sa pambansang seguridad.

Ang nasabing pag-atake ay naganap sa Bir-Hakeim bridge, hindi kalayuan sa Eiffel Tower nitong Sabado. Ang biktima ay inabutan ng mga awtoridad na nasa estado ng cardiac arrest habang may mga tama ng saksak.

Hindi nagtagal ay binawian siya ng buhay. Ayon sa mga awtoridad, kasama ng biktima ang kanyang boyfriend, ngunit hindi nagtagumpay ang attacker na masaktan din ang lalaki.

Nagpatuloy ang pag-atake ng salarin sa lahat ng kanyang madaanan, gamit naman ang martilyo. Isa sa kanyang mga naging biktima ay isang British tourist na nagtamo ng mga tama sa ulo at mata.

Kalaunan ay nahuli ng mga awtoridad ang salarin. Ang salarin ay may criminal record, kung saan nahatulan siya ng apat na taon na pagkakabilanggo noong 2016 at nakalaya noong 2020. Ipinanganak at lumaki siya sa France at may mga magulang na Iranians.

Ayon kay French Prime Minister, Gerald Darmanin, ang salarin ay sinusubaybayan ng DGSI o General Directorate for Internal Security dahil umano sa psychological problem at nasa ilalim ito ng psychiatric at neorogical treatment.

Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga awtoridad ang salarin. Sa advisory naman ng Philippine Embassy sa France, pinapaalalahanan ang mga mga kababayan na mag-ingat lalo na kung nasa pampublikong lugar at may mga public gatherings at demonstrasyon.

Asahan din umano ang mahigpit na seguridad at presensya ng mga awtoridad sa mga border at pampublikong lugar. Umantabay din sa mga balita at pinakabagong mga impormasyon mula sa local media at sumunod sa direktiba ng mga lokal na awtoridad.

Nagpahayag naman ng pakikiramay si French President Emmanuel Macron sa mga biktima at pamilya ng mga ito sa kanyang opisyal na X (Twitter) account.

