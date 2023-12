Coast Guard on heightened alert following MSU blast

The Philippine Coast Guard has been placed on heightened alert following Sunday’s bombing of the Marawi campus of the Mindanao State University (MSU).

Coast Guard spokesman Rear Admiral Armand Balilo in a televised briefing said the PCG has intensified security in seaports around the country to ensure the safety of the passengers following the terrorist act.

“Well, unang-una po nagdagdag po tayo ng mga tauhan doon sa ating mga tinitingnan na kung saan maaaring maaapektuhan ng pambobomba. Lalung-lalo na po sa ports na involved dito sa bahagi ng Mindanao, at iyong mga barko po ay nilagyan din natin ng additional sea marshal para po sumama po doon sa mga pasahero habang sila ay naglalayag sa karagatan,” Balilo said.



“Nagdagdag din po tayo ng mga K-9 units para tumulong po sa mga shipping companies na mapanatili na hindi magkaroon ng anumang bagay na maaaring ipuslit kapag po may mga pasahero, sa mga pasahero na maaaring magdala ng mga bagay na makakapaminsala sa mga barko,” he said.



Balilo said they are coordinating with the Philippine Ports Authority, AFP, and PNP in securing the country’s ports and coastal areas especially with the expected increase of passengers during the holiday season.

This, as the PCG aims to attain zero maritime crime during the so-called peak season.

“Kasama na po diyan iyong mga panggugulo o iyong mga theft and robbery sa barko. Iyong mga disturbance na puwedeng i-commit at ang pinangingilagan po natin at talagang pinaghahandaan ay iyon pong mga may tangkang magpasabog. Bagama’t wala po tayong namo-monitor na threat ay hindi po tayo nagpapakampante at naglalagay po tayo ng mga tamang measures para hindi po makalusot iyong mga banta ng terorista sa ating hanay,” he said.

Meanwhile, the PCG said they are helping the government in its response to the massive earthquake in Surigao and neighboring Mindanao provinces over the weekend.

“Ang ginawa po ng Philippine Coast Guard ay naglaan po tayo ng mga tauhan para po sa mga evacuation, para din po sa mga kailangang tulong ng Office of Civil Defense noong nagkaroon ng problema ng lindol doon sa Mindanao, ‘no. At nagbantay rin po tayo sa mga karagatan at in-observe natin kung mayroong tsunami or mayroong pagtaas ng tubig. At nag-warn tayo sa mga kababayan natin na mag-monitor at kung sakali na kailangang lumikas ay gawin po nila,” Balilo said.