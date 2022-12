Comelec announces voter registration schedule

The Commission on Elections (Comelec) on Monday released its schedule on the resumption of voter registration.

The poll body's spokesperson Atty. John Rex Laudiangco said voters can start to register from December 12 to January 13 next year.

“Lunes po ito hanggang Sabado, alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon. At kasama nga po dito kung may holiday man, except, of course po iyong ating December 24 and 25, December 31 and January 1. Pero the rest of the holidays po, bukas ang tanggapan ng Comelec para sa ating voters registration,” he said.

“Para po doon sa mga SK voters, kung kayo po ay magpi-fifteen years old on or before October 30, 2023, kayo po ay puwede nang magparehistro at magpatala bilang SK voters; para naman sa regular voters natin, kung kayo ay magiging 18 years old on or before October 30, 2023, puwede na ring magpatala at magparehistro bilang botante,” Laudiangco added.

Comelec said they will pilot in the National Capital Region its Register Anywhere Project.

“So, kung nagkataon po kayo dito na sa Metro Manila mula December 27 hanggang January 22, 2023 at kayo ay magagawi dito, dito sa SM Mall of Asia, SM Fairview, SM Southmall, Robinsons Galleria at Robinsons Place Manila, nagkataon pong hindi kayo nakatira sa Metro Manila at gusto pa rin ninyong bumoto doon sa munisipyo ninyo, halimbawa, kayo ay taga-Tuguegarao o taga-Cavite, nagkataon na nandito kayo ay puwede po kayong pumunta sa Register Anywhere booth,” he said.

“Kami na ang kukuha ng inyong picture, doon kayo manunumpa, doon na rin kukunin ang thumb print at iba pang biometrics at kami na ang magpapadala doon sa munisipyo o siyudad ninyo at sisiguraduhin namin na makakasama kayo doon sa deliberation ng Election Registration Board hearing,” he said.

“Napakaganda po kasi nito para sa ating mga mag-aaral o nagta-trabaho sa Metro Manila na walang pagkakataong umuwi sa kani-kanilang probinsiya; pati na rin po iyong mga paalis, mga mag-o-OFW, pati na rin po iyong mga seaman, ito po ay bukas ang pinto ng Comelec para sila ay makapagparehistro.”