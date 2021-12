MAYNILA — Kahit ang mga dati nang nagkasakit ng COVID-19 ay may mataas pa ring tiyansa na muling mahawa dahil sa Omicron variant, ayon sa isang eksperto.

Bagamat nagkakaroon na ng natural immunity sa virus ang mga dait nang nahawa ng COVID, maaaring hindi na makilala ng immune system ng katawan ang Omicron dahil iba na ang spike protein nito kumpara sa Delta at iba pang variant ng COVID-19 ayon sa molecular biologist na si Fr. Nicanor Robles Austriaco, Jr. ng University of Santo Tomas.

Sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo nitong Linggo, sinabi ni Austiaco na batay ito sa karanasan sa South Africa.

“It’s not that it will be worse. It’s just that the antibodies are against the spike protein. And if the spike protein is different, then the antibodies don’t recognize the new Omicron spike proteins," sinabi ng fellow ng OCTA Research Group sa ABS-CBN Teleradyo.

"So, you are protected against Alpha, Beta, Gamma, Delta, but when you get attacked by Omicron, the immune system cannot see Omicron. It’s like blind eh, because it’s like it’s changed its color,” dagdag pa niya.

Dito nagmula ang pangamba na posibleng hindi epektibo ang mga naunang bakuna sa Omicron, pero masusi pa rin itong pinaga-aralan.

Maaari umanong umabot pa ng isang linggo bago malaman ang resulta ng pinagsamang dugo ng bakunadong indibidwal at Omicron kung saan malalaman kung kayang patayin ng antibody sa bakuna ang virus.

Pero sa obserbasyon sa Gauteng Province sa South Africa, lumalabas na karamihan pa rin sa mga kaso ay hindi bakunadong university student o mga batang hindi bakunado ang magulang.

“We know that vaccines still protect you. We’re still not sure how good that protection is," aniya.



Sa taas ng vaccination rate sa Metro Manila, naniniwala si Austriatico na maliit ang tiyansa na magka-surge uli kahit pa makapasok ang Omicron.

“Even if the protection is lower because so many of our kababayans have been vaccinated in the Manila and in many of the metropolitan cities, the cities are protected now,” saad ng eksperto.

“The cities are relatively vaccinated pretty well, especially in the large cities. So, hopefully, Omicron will not enter and if it enters, it will struggle to fight because we have so many defenses in our vaccinated people,” aniya.

Ayon kay World Health Organization (WHO) Technical Lead for COVID-19 Maria Van Kerkhove, ang pagiging dominante ng Omicron sa South Africa ay nagpapakita na mas malakas itong makapanghawa.

Sa tala ng WHO, umabot na sa 38 bansa ang nakitaan ng mga kaso ng Omicron, pero 14 pa lang ang nasa ilalim ng travel ban sa Pilipinas.

Kumbinsido ang pamahalaan na makapapasok din ang Omicron sa Pilipinas.

It’s not a matter of “if,” but it’s a matter of “when.” So, dadating at dadating po iyan sa bilang po ng mga biyahero natin, mga OFWs natin na nagsisi-uwi, ani Restituto Padilla tagapagsalita ng National Task Force Againts COVID-19

Naghahanda na umano ang pamahalaan sa “worst case scenario,” tulad ng pagdaragdag ng kapasidad sa pag-test at pagpapalakas sa healthcare system.

Maaari umanong magpatupad uli ng granular lockdown sa barangay na makikitaan ng kaso ng Omicron.

"Hindi pa tayo nagsasara nang todo-todo kasi nga ho tinitimpla nating mabuti."

—Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

