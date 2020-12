Pulis sa Isabela, tiklo sa umano’y pangingikil

Masusing iniimbestigahan ngayon ng Isabela Police Provincial Office ang pagkakasangkot ng isang pulis sa umano’y robbery extortion noong Huwebes.

Ayon kay Police Col. James Cipriano, provincial director ng IPPO, nahuli sa entrapment operation ng Regional Integrity Monitoring Enforcement Group (RIMEG) si Police Master Sergeant Arthur Salvador, 47-anyos, nakatalaga sa Echague Police Station.

Bago ang operasyon ay nakatanggap ng sumbong ang RIMEG mula sa isang ginang na hinihingan umano ng pulis ng P1.2 milyon kapalit ng pag-aayos sa kinakaharap nitong mga kaso.

“Maraming kaso itong ginang sa iba’t ibang lugar. Merong Batas Pambansa 32 o yung bouncing check at estafa. May anim na warrant of arrest itong ginang na ilang beses nang na-serve kaya sila nagkakilala nitong pulis,” ayon kay Police Captain Frances Littaua na information officer ng IPPO.

Isinagawa naman ang entrapment operation sa parking area ng isang mall sa Santiago City kung saan ay narekober sa suspek ang P1.2 milyong boodle money at kaniyang mga gamit, kabilang ang service firearm.

Naisampa na sa piskalya ang kaukulang reklamo laban kay Salvador na mahaharap din sa kasong administratibo.

“We are dead serious in implementing this mandate, we will always be relentless to cleanse our ranks. Scalawags have no place in the organization", giit ni Cipriano.

Sa ngayon ay nakaditene sa Santiago City Police Office si Salvador at itinatanggi niya ang mga paratang.