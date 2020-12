Pag-aaral sa paggamit ng VCO kontra sintomas ng COVID-19, suportado ng DOH

MAYNILA - Suportado ng Department of Health ang pag-aaral hinggil sa paggamit ng virgin coconut oil para sa mabilis na pagpapagaling ng mga pasyenteng inoobserbahan sa COVID-19.

“We support the worthy efforts of the Department of Science and Technology kung makakatulong ito sa pagpapaige o pagpapagaling ng mga pasyenteng may COVID,” ayon kay Health Secretary Francisco Duque III sa panayam sa TeleRadyo.

Sa loob ng 28 araw, inobserbahan ng DOST at Food and Nutrition Research Institute (FNRI) ang 57 probable at suspect cases para sa COVID-19 sa Sta. Rosa, Laguna. Lahat sila nasa 20-anyos at mahigit ang edad, at walang problema sa puso.

Ang kalahati sa kanila binigyan ng VCO kasama ng kanilang pagkain, habang ang kalahati pa na nagsisilbing control group ay walang VCO na natanggap.

Sa pag-aaral, ang sintomas sa VCO group ay bumaba sa ikalawang araw at tuluyang nawala noong ika-18 araw. Bumaba rin umano ang c-reactive protein levels na tumutukoy sa infection level ng isang tao.

“Tayo sumusuporta diyan. Alam naman natin matagal na na ang VCO may taglay itong anti-microbial o anti-viral properties baka makatulong naman ito sa mas magandang pangangasiwa ng mga COVID-19 infection,” sabi ni Duque.