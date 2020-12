'Mapatid ang kadena ng hawahan': Pagtalima sa health protocols susi kontra COVID-19

Health Secretary Francisco Duque speaks to the crowd during a visit at Divisoria in Manila on December 3, 2020. The Secretary together with Manila Mayor Isko Moreno visited the area to remind shoppers about the importance of abiding to the minimum public health standards as the Christmas season approaches. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Iniugnay ni Health Secretary Francisco Duque III ang pagbaba ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa patuloy na pagsunod ng publiko sa mga ipinapatupad na minimum health protocols laban sa pagkalat ng virus.



“Ako ay nagpapasalamat naman sila’y tumatalima sa mga panuntunan at health advisories ng DOH (Department of Health) lalo na patungkol sa minimum health standards,” pahayag ni Duque.

Biyernes nang makapagtala ang DOH ng 934 karagdagan kaso ng COVID-19, pinakamababang bilang mula Hulyo.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Duque na bumaba ang attack rate ng Pilipinas noong isang araw sa 1.45 cases kada 100,000 population.

“Ito yung tinatawag mong 2 week growth rate. Nasa moderate risk pa rin tayo, pero nasa mababang range ng moderate risk—kasi ang less than 1 case per 100,000 ay low risk—at kung naging low risk tayo yan ang maganda. Yan ang ating pinupuntirya,” sabi niya.

Watch more in iWantTFC

Magagawa naman aniya ito kung patuloy at mas marami pa ang susunod sa mga panuntunan ng DOH laban sa COVID-19.

“934 tayo kahapon. Nasasalamin ito ng magandang nagiging epektibong pamamalakad ng national government, local government unit, at higit sa lahat ang pataas na bilang ng mga mamamayang sumusunod sa ating mga panuntunan,” saad niya.

Umabot na sa 436,345 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa kung saan 399,457 sa mga ito ay gumaling at 8,509 naman ang namatay.

Bagamat bumaba ang pangkalahatang bilang, ani Duque na may ilang mga lugar pa rin silang binabantayan tulad ng Davao, Quezon City at Maynila na may bahagyang pagtaas ng bilang ng COVID-19.



“Gusto mong durugin kaagad itong mga pagkumpol-kumpol ng mga kaso at mapatid ang kadena ng hawaan yun ang pinakamagandang dapat gawin kaagad ng ating mga pamahalaang lokal at ‘wag magluluwag, kinakailangang monitoring, aggressive multi-source surveillance ng mga puwdeng pinanggagalingan ng mga kaso at doon magsagawa ng testing, aggressive isolation, quarantine, contact tracing,” sabi niya.