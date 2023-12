Solon urges better protection for schools after MSU bombing

Military personnel stand guard at the entrance of a gymnasium while police investigators look for evidence after a bomb attack at Mindanao State University in Marawi on December 3, 2023. Merlyn Manos, AFP/file

MANILA - House Deputy Minority Leader France Castro urged government to better protect educators and learners following Sunday's bombing of the Mindanao State University in Marawi City.



"Nanawagan din kami sa mga awtoridad, sa mga ahensya ng gobyerno, at local government na tiyakin na maproteksyunan ang ating mga estudyante, guro, at kawani upang maiwasan na ang ganitong malagim na inisdente ng karahasan. Madalas po kasi ay walang nakalaan na security guard sa mga paaralang dahil sa kawalan na rin ng pondo at budget para sa dagdag na education support personnel," Castro said in a privilege speech at the House of Representatives on Monday.

Castro condemned the incident.



"Kailangan na sinsisiguro ng gubyerno na mayroon safe and conducive learning environment para sa lahat ng mag-aaral sa lahat ng antas," Castro said.



"Mahalaga rin na dapat may mahigpit na seguridad at kaligtasan ang ating mga kabataan sa kanilang paaralan bilang ito ay zone of peace. Walang lugar ang ganitong karahasan sa ating mga paaralan," Castro said.



Castro called on authorities to ensure the accountability of the perpetrators.