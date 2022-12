Asahan nang pagdedebatehan ng matindi ang Maharlika Wealth Fund bill o House Bill 6398, ayon kay Senator Imee Marcos.

Ayon sa senadora, marami pang dapat ayusin sa panukala.

"Nakikita naman namin kung saan yung problema, bukas naman ang isipan ni Cong.Joey Salceda, nagpanukala at lahat naman ng author bukas sa diskusyon, so sangkatutak na debate to," aniya.

Gayunman, handa umano siyang suportahan ang panukala na mga kongresista na pinapangunahan ng pinsan nito na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at pamangkin na si Ilocos Norte Rep. Sandro Marcos.

"Maganda naman yung pakay na ipagkaisa ang lahat ng pera ng gobyerno para maganda naman ang takbo at isa ang mamumuno, peto tulad nga ng sinabi ni senator - congressman - deputy Recto, talagang dapat isaayos pa so kapag may transparency, may accountability, bakit hindi," giit ng senadora.

Naniniwala rin si House Deputy Speaker Batangas Rep. Ralph Recto na marami pang dapat ayusin sa panukala, gayunman, mabilis umano itong maipapasa sa kongreso.

"Puwede naman ayusin yan, siguraduhin na magastos ng tama, maglagay ng transparency provisions at siguraduhin na yung iinvest niyan at dito sa Pilipinas halimbawa bagong airport, bagong highway, na alam niyo pag ginamit ninyo, babalil sa inyo sa pension ninyo, so yun ang maaari naying gawin sa Maharlika fund," aniya.

"Mabilis sa kongreso susubukan natin ayusin, kung kulang pa senado ang mag-aayos," dagdag ni Recto.