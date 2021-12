MAYNILA—Hinikayat ng isang vaccine expert ang publiko na magpa-booster shot kontra coronavirus disease (COVID-19) sa gitna ng banta ng Omicron variant.

Ayon kay Dr. Nina Gloriani, chairperson ng Department of Science and Technology vaccine expert panel, nakikita nilang malaki ang tsansang kumalat ang Omicron variant sa mga lugar na may mababang vaccination rate.

"Actually, with the threat nitong variant, mas mabuting magka-booster," ani Gloriani.

Sabi naman ng World Health Organization (WHO) na posible pa ring tumalab ang mga nauna nang nagawang bakuna, gayong wala pang kumpletong ebidensiya sa epekto ng Omicron variant sa bansa.

"The fact that they're not getting sick . . . That means the vaccines are still providing protection and we would hope that they would continue to provide protection," ani WHO chief scientist Soumya Swaminathan.

May nasa 421,406 na ang nagpabakuna ng booster shots kontra COVID-19, ayon sa datos ng ABS-CBN Investigative and Research Group.

Umarangkada na rin noong Biyernes ang pagbabakuna ng booster shot sa mga edad 18 pataas. — Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News