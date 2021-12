Antigen swab testing sa San Joaquin Elementary School sa Pasig City noong Hulyo 2, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA—Hinimok ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan na palakasin ang kanilang coronavirus disease (COVID-19) testing sa harap ng banta ng Omicron variant.

Ayon sa DOH, wala silang nakikitang senyales na nasa bansa pa ang Omicron sa ngayon.

“Wala naman ho tayong nakikitaan na mga lugar sa ating bansa ngayon na merong biglang pagtaas ng mga kaso o nagka-cluster ng infections because that can be one of the determinants kung saka-sakali na nakapasok na itong Omicron variant because if you see in the other countries, nagpuputukan po ang mga kaso nila," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Nasa 18,000 sample na ang naisailalim sa sequencing pero wala pa rito ang Omicron.

Sa ngayon, 12 araw nang mas mababa sa 1,000 ang bagong kaso kontra COVID-19.

Nakikita ng mga awtoridad na patuloy na gaganda ang sitwasyon basta't wala pa ang Omicron variant sa bansa.

Pero mismong Philippine Genome Center na ang nagsabing hindi lang nade-detect ang variant kaya paalala nila na sumunod sa health protocols.

“Itong November, titingnan natin kung meron tayong ma-detect. But what is really, really very important is it is possible that it has entered our borders and we are on the lookout for that," ani Philippine Genome Center executive director Dr. Cynthia Saloma.

Nasa 14 bansa na sa Europe at Africa ang sakop ng travel ban ng bansa at pinag-uusapan na ng pandemic task force ang pagpapalawig sa red list.

Nakikita rin ng World Health Organization na posibleng mas marami ang tatamaan ng variant na ito sa mga susunod na buwan kaysa ang Delta variant.

Nakikita ng Department of Health na Pebrero o Marso magkakaroon ng surge kaya payo nila sa mga ospital, paghandaan ang "worst case scenario."

“Cycle eh. Nag-umpisa tayo March-April last year. March-April, bumaba; tapos July-August. So, March, April, May, June, July, August — four months. Tapos September, October, November, December, January, February — two weeks sa February, sumipa na naman tayo; ‘yung second wave natin. Tapos February, March, April, May, June, July, August, September — September, nag-surge tayo; six months. So, makikita mo four to six months," ani DOH Secretary Francisco Duque III.