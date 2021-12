Istriktong border control, quarantine kailangan sa banta ng Omicron variant

MAYNILA— Patuloy pang kumakalap ng impormasyon ang mga eksperto tungkol sa mga katangian ng Omicron variant ng COVID-19 na naitala na sa ilang mga bansa.

“Pero medyo optimistic outlook natin ng konti. Masaya naman tayo sa bagong ginawa ng gobyerno na mabilis na nag-implement ng international travel ban,” sabi ni OCTA Research fellow Guido David.

Agad na nagpatupad ng travel ban ang Pilipinas sa 14 na bansa dahil sa banta ng Omicron variant, kabilang ang South Africa, kung saan ito nagmula.

"Naiintindihan natin ang pangamba ng mga kababayan natin kasi ngayon ang ganda na ng kalagayan ng Pilipinas, ito na ang pinakamaganda since June pa last year nung nagsisimula pa lang 'yung first surge natin," sabi niya.

Patuloy kasi ang pagbaba ng COVID-19 cases sa bansa, kabilang ang positivity rate, sa gitna ng paglawak ng pagbabakuna.

Pero ang ikinababahala ni David ay baka mas kalat na ang Omicron variant sa iba pang mga bansa. Inaasahan rin ang hindi naman mapipigilang pag-uwi ng maraming overseas Filipino workers sa bansa.

Hindi naman aniya realistic din para sa bansa ang magpatupad ng total travel ban.

“Kung di natin magagawa ang travel ban, baka pwedeng mas mahigpit na lang quarantine natin especially sa mga unvaccinated. Dapat talaga buo 'yung 10 to 14 days pag unvaccinated,” sabi ni David.

Sabi ni David, nasa 38 mga bansa ang ngayon ay nakapagtala na ng kaso ng Omicron variant.



“Ngayon mga 200 plus cases pa lang 'yung nakita natin sa buong mundo. Wala pa naman tayong death sa ngayon due to Omicron, kumukuha pa tayo ng datos.” sabi niya.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni David na pawang preliminary data pa lamang ang mga ito at pwede pang magbago.

“Dahil mataas ang level ng uncertainty mas maganda mas strikto implementation natin at least sa mga borders, quarantine,” sabi ni David.

Mahalaga pa rin aniya na sumunod sa minimum public health standards at ipagpatuloy ang testing, contact tracing at border controls sa bansa.