MAYNILA - Inungkat ni Senator Richard Gordon nitong Biyernes ang aniya'y pagbili ng mga kumpanya ni Rose Nono-Lin ng 15 sasakyan.

Si Lin ay corporate secretary ng Pharmally Biological Company.

Kabilang sa mga kinukuwestiyon ang 2 unit ng Toyota Alphard kung saan isa ay nakapangalan sa kumpanya ni Lin at ang isa ay nakarehistro sa pangalan nito.

Sa records na nakuha ng Blue Ribbon Committee, kasama sa mga sasakyang binili umano ni Lin ay ang Cadillac Escalade na nagkakahalaga sa merkado ng P8.9 million, ayon kay Gordon.

Pero sabi ni Lin, hindi niya masagot si Gordon kung ito nga ang presyo ng naturang sasakyan dahil hindi naman siya ang bumili nito.

“Mr. Chairman, hindi po kita masasagot kung tama o hindi. Yan po siguro ang presyo sa market pero hindi po kasi ako ang bumibili, sorry po," sagot ni Lin.

Ipinagtataka ni Gordon kung bakit hindi ito alam ni Lin sa kabila nang siya mismo ang presidente ng 5 kumpanya.

“Come on, don’t be clever and a half, that’s my description…you’re getting closer and closer to Ms. Mago. Nagtataka ako andami mong hindi alam, you are president of five companies you mean to tell me you don’t know what cars the company has, you don’t know what is going on…what do you know?” tanong ni Gordon.

Ayon kay Gordon, nagmimistulan na isang dummy lang si Lin ng mga kumpanya nito kahit pa ang mister niyang si Lin Weixiong ang nagdedesisyon para sa kumpanya.

"Kung ang reason ng kumpanya niyo, you are going to invest hera, you are going to invest there... In other words, you really are a dummy. I'll be frank... You are a dummy," ani Gordon.

"Masyadong mabalasik yung ang dami niyong kotse, sinasabi mo... ang asawa mo wala naman dito. You are part and parcel of the octopusian companies... I have to ask you these questions."

Sabi naman ni Gordon, sa susunod na hearing na lang niya itatanong ang iba niyang gustong malaman.

Iniimbestigahan ngayon ng Pharmally Pharmaceutical Corporation, pati na rin ang ibang kumpanya at ahensya na may kaugnayan dito, matapos nito makasungkit ng bilyon-bilyong kontrata noong 2020 gayong batay sa financial documents ay tila maliit at baguhan lang ito para makakuha ng dambuhalang transaksiyon.

Video from Senate of the Philippines