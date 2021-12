Nakapila para mamili ng ticket ang ilang pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange noong Oktubre 29, 2021, ilang araw bago ang Undas. George Calvelo, ABS-CBN News/File

Sa harap ng mga lumuluwag na restrictions, at ang pagbawas ng mga naitatalang kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa bansa, inaasahan ding dadami ang mga biyahero sa mga provincial bus terminal na nais makapiling ang mga mahal sa buhay ngayong Kapaskuhan.

Kung isa ka rito, mayroong mga patakaran na dapat tandaan bago bumiyahe sa mga provincial terminal, na idinetalye ni Alex Yague, direktor ng Nagkakaisang Samahan ng Nangangasiwa sa Panlalawigang Bus sa Pilipinas Inc.

Una aniya ay dapat siguruhing naka-book na ng ticket 48 oras bago ang schedule na biyahe.

Paliwanag niya, may 50 porsiyentong kapasidad lang kasi ang mga provincial bus na may malalayong biyahe.

Kung galing naman sa Metro Manila at pupunta sa mga probinsiyang karatig-lugar lang nito ay 70 porsiyento ang kapasidad, depende sa requirement ng lokal na pamahalaan.

Paalala rin niya na walang stopover at "point-to-point' ang biyahe, kahit sa mga malalayong lugar gaya ng Baguio City.

"Ibig-sabihin kailangan bago bumiyahe 2 days before naka-book ka na at ang biyahe ay terminal to terminal lamang. Kung manggagaling ka ng Baguio for example, ang baba mo ay Maynila lamang. So di ka puwedeng bumaba along the way," ani Yague.

May ilang LGU naman na kailangan ng COVID-19 antigen test result bago bumiyahe. Pero may ilang LGU naman na tumatanggap ng COVID-19 vaccination certificate lamang, o kaya S-pass.

"Usually 'yung bus company na may biyahe may triage area sa kanilang terminal so pagpasok mo sa terminal may triage don, may antigen test ka prior to the trip," ani Yague.

Kung hindi naman bakunado kontra COVID-19 ay may ilang LGU na humihingi ng RT-PCR test na kinuha 72 oras bago ang biyahe, kaya payo ni Yague: "Mas mahal 'yon kapag wala kang bakuna. Ako suggestion ko 'wag ka bumiyahe, magpabakuna ka."

Dapat ding sundin ang health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask sa loob ng sasakyan.

Sa ngayon ay wala silang pagtaas ng pasahe. Pero paalala ni Yague sa mga LGU na repasuhin ang travel protocols at buksan na ang mas maraming ruta.