Security officials na pasimuno umano ng red-tagging inireklamo sa Ombudsman

MAYNILA — Kinalampag ng grupong Karapatan at ibang progresibong organisasyon ang opisina ng Department of the Interior and Local Government (DILG) dahil parte ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) na umano'y nangunguna sa red-tagging laban sa mga aktibista.

Nais nilang matanggalan ng pondo o kaya'y ma-abolish ang NTF-ELCAC dahil sa mga ilegal umanong pag-aresto, at pagpatay ng mga aktibistang iniuugnay sa armadong pakikibaka ng Communist Party of the Philippines at New People's Army.

Kasama sa protesta ang AMIHAN, ang grupo ng mga kababaing pesante na kinabibilangan ni Amanda Echanis, ang bagong panganak na ina na inaresto sa Cagayan at napilitang isama sa piitan ang kaniyang sanggol.

"Kahit na natatakot ay nandu'n din ang tapang na ipagpatuloy ang kanilang pag-organisa dahil makatwiran ang kanilang ginagawa," ani Zenaida Soriano, chairperson ng AMIHAN.

Sinampahan na rin ni Karapatan secretary general Cristina Palabay ng reklamo sa Ombudsman sina National Security Adviser Hermogenes Esperon, Gen. Antonio Parlade, at Lorraine Badoy ng NTF-ELCAC, pati na rin si OWWA Deputy Administrator Mocha Uson dahil sa anila'y red tagging nila na nauwi sa pagkamatay ng ilang aktibista.

Nilabag umano ng mga opisyal ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law at ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dapat din umano silang managot sa kasong gross misconduct.

"Sinusuportahan namin ang panawagan ng ilang senador at kongresista na i-defund ang NTF-ELCAC at i-abolish na ito para mailaan ang pondo sa iba pang higit na kailangan ng mamamayan," sabi ni Palabay.

—Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News