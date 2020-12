Pamilya ng nakuryenteng rescuer sa Tuguegarao, umapela ng tulong

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Humihingi ng tulong ang pamilya ng isang rescuer na nakuryente sa matinding pagbaha sa Tuguegarao City.

Ayon kay Mila Agcaoili, 60 percent ng katawang ng kaniyang pamangkin na si Jason Yadan ay nagtamo ng 3rd degree burns.

Nagsasagawa umano ng rescue operation ang grupo ni Yadan noong Nob. 13 sa Barangay Linao nang makuryente.

“Nagpapagaling po siya sa ospital,” sabi ni Agcaoili sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga.

Bagamat nakakausap, hindi pa umano makatayo mag-isa at hindi rin makagalaw pa ng mabuti ang kaniyang pamangkin.

“Nakahiga pa rin siya. Malakas loob niya, lumalaban po siya alang-alang sa mga anak niya,” sabi ni Agcaoili.

Nasa P82,000 na ang hospital bill nila at inaasahan nilang tataas pa ito dahil matatagalan pa sa pagamutan ang kaniyang pamangkin.

Lumalapit naman aniya sila sa mga ahensiya ng pamahalaan na makakatulong sa kanila at malaking pasasalamat din nila sa mga taong nauna nang nagpaabot ng tulong.

“Umaapela po ako sa mga kababayan nating may mabubuting loob na sana po, kung pwede po, tulungan po natin ang rescuer na si Jason kasi mahabang panahon po bago siya makapaghanap-buhay lalo nat may pamilya siya at mga anak na maliliit na nangangailangan ng tulong,” hiling ng kaniyang tiyahin.

Sa mga nais na magpaabot ng tulong, maaring ipadala ito sa mga sumusunod na accounts ni Milagros Agcaoili:

GCASH: 0936-448-3016

BPI: 2489-8782-51