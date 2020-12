Pakiusap ng maliliit na negosyo: Likhang-Pinoy tangkilikin ngayong Pasko

MAYNILA — Nakiusap ang mga maliliit na negosyante na tangkilikin sana ng mga mamimili ngayong Pasko ang mga gawang-Pinoy na kanilang ibinebenta, bilang pagtulong sa kanilang pagbangon mula sa pandemya.

Nitong Biyernes ay ginanap ang "Bagsakan" bazaar sa ilang mall sa Metro Manila sa pangunguna ng Department of Trade and Industry (DTI).

Sa Ayala Fairview Terraces sa Quezon City, sari-saring Filipino snacks ang matatagpuan tulad ng mga sumusunod:

Araro cookies → P150-P250

Cashew nuts → P125-P330

Cashew butter → P230-P260

Cashew cookies → P160

Sweet and spicy fried dilis → P100-P180

Sweet and spicy fried squid → P120-P180

Bagoong → P80-P110

Cassava chips → P80

Polvoron → P100

Mayroon ding mga sabon, pati mga bayong at iba ibang klaseng bags.

Sabon → P128/piraso

Bayong na banig → P150

Tela na bag → P160

Leather bag → P560-P799

Leather wallet → P179-P215

Puwede ring pagpilian ang belt, throw pillow at handmade Christmas balls na panregalo.

Sa Bagsakan naman sa Greenhills, San Juan ay marami ring gawang-Pinoy na produkto ang mabibili.

"We were encouraged to really give prices na bagsak na bagsak talaga," ayon sa negosyanteng si Claro Ludan.

May panawagan naman ang mga negosyante at DTI.

"'Wag po kayong mag-alala, kasi po itong mga produkto, lalu na pag endorsed ng DTI, is definitely quality. Export-quality pa nga po," ani Macon Macalintal, negosyante.

"I-prioritize natin 'yung mga locally produced… Ang MSMEs (micro, small and medium enterprises) natin ngayon ay nasa 99.5 percent. Napakalaki ang contribution nila, nakakapagbigay talaga ng job opportunity. Kaya gusto natin sila hindi mawala," ani DTI Undersecretary Abdulgani Macatoman.

Sa mga MSME na interesadong lumahok, puwedeng makipag-ugnayan sa DTI regional offices.

Paalala naman ng DTI, mahigpit na ipatupad ang physical distancing at minimum health standards.

—Mula sa ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News