Pagbisita ng mga pamilya sa ilang Manila parks hinihikayat ng NPDC

MAYNILA - Hinihikayat ngayon ng National Parks Development Committee (NPDC) ang publiko, kabilang ang mga bata, na pumasyal sa ilang parke sa Maynila.

Ayon sa NPDC puwede nang pumunta sa Rizal Park o Paco Park sa Maynila ang mga magkakamag-anak.

Pero hindi na puwedeng maglabas-pasok at mag-picnic tulad ng dati.

Bago pumasok, kailangang pumirma ng health declaration form, magsuot ng face mask, face shield, at sumunod sa distancing protocols.

"At the moment we are allowing 15-65 [years old] pero ang mga bata na kasama 'yung mga magulang, pinapapasok po namin. So it is a safe environment para sa mga pamilya," ani Jezreel Apelar, NPDC Executive Director.

Bukas mula alas-5 ng madaling araw hanggang alas-9 ng umaga at mula alas-4 ng hapon hanggang alas-9 ng gabi ang Rizal Park.

Alas-6 hanggang alas-11 ng umaga naman bukas ang Paco Park. Nasa ilalim ng NPDC ang Rizal at Paco Park habang hawak naman ng LGU ang ibang parke.

Hindi pa masabi sa ngayon ng ilang lokal na pamahalaan ng Metro Manila kung papayagan nila ang mga bata sa mga parkeng nasa ilalim nila.



"Wala pa po sa usapin ng Inter-agency Task Force ang parks, kaya at the moment wala pa po sa agenda kung papayagan pa po ang mga kabataan sa mga parks," ani Quezon City Mayor Joy Belmonte.

— Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News