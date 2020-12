Murang damit, ibang pang-regalo sa Pasko mabibili sa Taytay Tiangge

MAYNILA - Kilala ang bayan ng Taytay sa Rizal bilang lugar na dinarayo kung nais na makabili ng mura, maganda at de-kalidad na mga damit.

“The reason why we are very popular is because ang mga kababayan natin ay bihasa sa pananahi ng damit. Ito po ay nagpapatunay sa pamamagitan ng percentage ng aming negosyo ay engaged directly sa garments factory,” pahayag ni Roderick Santos, hepe ng Taytay Municipal Tourism Office.

Ayon kay Santos, patuloy nilang ipino-promote ito dahil isa itong major industry para sa kanilang mga kababayan.

“Kahit mayroon tayong kinakaharap na sitwasyon, patuloy kaming nagpopromote ng mga produktong gawa ng aming mga kababayan,” sabi niya.

Nauna nang kinailangang isara ang tiangge dahil sa mahigpit na lockdown bunsod ng COVID-19 pandemic.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Santos na bukas ang kanilang tiangge buong linggo, maliban lamang sa araw ng Miyerkoles.

“It starts as early as 7 o’ clock (ng umaga) onwards until 7 p.m. sa mga tiangge ng ating bayan,” sabi niya.

Bukod sa mga murang damit, may mga nagtitinda na rin ng ibang items tulad ng mga laruan at pagkain.

Tinitiyak naman ni Santos na regular silang nagsasagawa ng pag inspeksiyon sa mga tiangge para siguruhing natutupad ang mga minimum health protocols tulad ng social distancing, pagsusuot ng face mask at face shield at ang pagkakaroon ng alcohol dispenser.

Isa lamang umano ang entry at exit point para makontrol ang dami ng tao sa loob. Mayroon ding thermal scanners at kakailanganin din mag-fill out ng forms ang mamimili para sa contact tracing.

Dagdag naman ni Santos na maaring makapag-shopping din nang hindi na darayo pa sa kanilang lugar.

Maari umanong gawin ito online sa maraming grupo ng direct supplier at reseller ng Taytay tiangge sa Facebook at maging sa Instagram.