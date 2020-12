Misdeclared na frozen galunggong mula China nasabat sa Parañaque City

Batay sa imbestigasyon ng Customs, nakalagay na frozen squid ang laman ng container van mula Tsina. ABS-CBN News

MAYNILA - Kilo-kilong misdeclared na frozen galunggong ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang cold storage facility sa Parañaque City Miyerkoles.

Nitong Biyernes, Disyembre 4 ipinresenta ang mga nasabat na produkto.

Batay sa imbestigasyon ng Customs, nakalagay na frozen squid ang laman ng container van mula Tsina, at may consignee na Hightower Incorporated.

Pero nang inspeksyunin ito ng Customs napag-alamang may karga itong nasa 40,000 hanggang 45,000 kilong galunggong.

Ayon kay BOC Assisstant Commissioner Vincent Philip Maronilla sa tulong ng ikinabit nilang electronic tracking of containerized Cargo (ETRACC) GPS Seal sa mga container van na patungo sa kanilang storage facility natukoy na misdeclaration.

Sinubukan aniya ng mga driver na sirain ang GPS seal at umalarma ito sa kanilang central office, dahilan para rumisponde ang mga tauhan ng Customs.

Nasa kustodiya ngayon ng Customs police ang mga driver ng container para sa imbestigasyon habang iniimbestigahan din ang Hightower Incorporated.

Nagbabala ang Customs na maaaring sampahan ng kasong paglabag sa section 1400 "Misdeclaration, Misclassification, Undervaluation in Goods Declaration" in relation to Section 1113, "Property subject to seizure and forfeiture" ng Customs Modernization and Tariff Act ang mga magsasagawa nito.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News