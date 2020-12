Mga residente ng high-risk barangay sa Davao City, isinailalim sa mass testing

DAVAO CITY - Nagsagawa na ang National Task Force Against COVID-19 at ang Department of Health ng agresibong community testing sa mga barangay dito sa siyudad na may mataas na bilang ng COVID-19.

Mula nang dumating sa lungsod ang mga Coordinated Operations to Defeat Epidemic (CODE) team ng pamahalaan noong Nobyembre 24, agad itong nagtayo ng emergency operations center at One Hospital Command para magsagawa ng mass testing sa komunidad na nag-umpisa Disyembre 1.



Ayon kay Health Undersecretary Dr. Abdullah Dumama Jr. target nilang isailalim sa mass testing ang 10,000 residente sa Davao region, kasama na ang pagsasagawa ng pag-track sa close contacts ng COVID-19 patients.

"Ito po 'yung the most effective way to prevent the spread of infection, and save lives. The backbone of this response is testing and isolation. And we expect after this, we shall be able to identify kung sino ba talaga ang may infections dito at mabilis nating magagamot 'yan," sabi ni Dumama.

Sa covered court ng El Rio Subdivision dinala ang mga residenteng isinailalim sa mandatory swab testing.

Miyerkoles nang pumalo sa 142 ang bilang ng bagong kaso ng COVID-19 sa Davao City. Sumunod na araw ay may naitala na naman ito na 92 COVID-19 cases.

Sa kabuuan, mayroon nang 6,754 COVID-19 cases sa Davao City kung saan 4,195 ang gumaling at 303 naman ang namatay. Sa kasalukuyan, mayroon 2,256 active cases ng COVID-19 sa lungsod.

Pinag-aaralan pa ng Davao City Health office kung magdaragdag pa ito ng isolation centers para sa inaasahang pagdami ng kaso ng COVID-19 matapos ang community testing.

Inilagay sa ilalim ng general community quarantine ang Davao City hanggang sa katapusan ng buwan na ito.