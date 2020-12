Mga eksperto may tips sa angkop na paggamit ng virgin coconut oil

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Matapos makitaan ng positibong epekto ang virgin coconut oil (VCO) laban sa ilang sintomas ng COVID-19, may paalala ang mga eksperto sa mga unang beses pa lang susubok na uminom nito.

Maaalalang noong Huweves ay sinabi ng Department of Science and Technology (DOST) na ang VCO ay nakakatulong na maibsan ang mga sintomas ng mga taong hinihinalang may COVID-19.



Ayon sa mga eksperto, taglay ng VCO ang monolaurin at lauric acid.

"'Yung lauric acid has a wide range of antimicrobial property, be it bacteria, be it fungi or virus," ani Dr. Teresita Espino, retired research professor ng UP Los Baños.

Ayon kay Espino, ligtas din para sa mga bata ang VCO. Pero gaya ng ibang bagay, ang lahat ng labis ay hindi rin naman maganda.

"Sa mga bata, palagay mo pinaiinom mo ng gatas. Ang recommendation lagyan ng 1 teaspoon to boost their immune system... Ang pag-overdose niyan, magtatae ka," anang doktor.

Kahit isang kutsaritang VCO kada araw ay maaari nang makatulong, ani Espina. Pero puwede rin itong gawing isang kutsara, tatlong bases kada araw.

Ang paalala lang ng mga eksperto, maging maingat sa pagbili ng iinuming VCO.

"'Yun lang pong VCO na sumunod sa komposisyon na ginamit sa pag-aaral na 'yun, 'yun po ang tinatawag na standardization. May standards pong susundin para ang VCO na ating gagamitin o iinumin ay nagko-comply sa standards na 'yun," sabi ni Dr. Jaime Montoya, executive director ng DOST-Philippine Council for Health Research and Development.

Ang dapat din daw tandaan ng publiko, hindi gamot kundi food supplement ang turing sa VCO.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News