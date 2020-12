Ilang turista, negosyo sa Boracay umaaray sa pandemic travel requirements

ABS-CBN News

BORACAY, Aklan - Umaaray ang ilang turista at mga negosyo sa lugar na ito sa dami ng mga requirements na hinihingi sa pagpasok at paglabas ng mga pasahero.

Bago makarating sa isla, kailangang may negatibong reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) test at naka-fill up na health declaration form sa touristboracay.com.

Pagkatapos, kailangan nilang i-email ang kopya ng RT-PCR test, isang ID, confirmed hotel accommodation at flight tickets bago makuha ang QR code para makapasok sa paliparan ng Caticlan.

Kuwento ng German tourist na si Peter, mas matagal ngayon ang pagproseso ng mga requirement.

"Everything takes 5 hours instead of 5 minutes. And everything is so costly. You pay P9,000 for COVID-19 testing in Manila. Everything very costly and very annoying! Costly, costly, costly and (eating?) up my lifestyle to the greatest degree. I need a long vacation to recover from that," aniya.

Sa tantiya ng lokal na pamahalaan, dumoble na ang bilang ng mga dumating sa isla.

Mula sa 2,000 nang unang magbukas ang isla sa mga turista noong Oktubre, 4,000 na ang naitalang turista noong Nobyembre.

Pero ang ilang nagnenegosyo ng paddle boards, hindi pa ramdam ang pagdaos ng turista. Binagsak na nila ang presyo ng kanilang benta sa P300 mula P600. Dahil dito, nangingisda rin sila para may dagdag-kita.

"Wala po, bagsak talaga, makarenta lang kami ng isang araw may pangkain lang. Kaya nga dahil sa mga swab test po pero kung required naman wala tayong magagawa. Kung minsan nag-fishing kami ulam pagkain pambenta ng mga mamimili dito," ani Jeffrey Gaytano ng Association of Paddle Board Boracay Inc.

Hiniling na rin ng lokal na pamahalaan na pagaanin ang requirements papasok ng isla. Hirit nila, antigen test na lamang imbes na RT-PCR test ang hingin. Mas mura ito at mas mabilis ang resulta.

"Mayroon lang kami hinihingi sa task force na 'yung bang restriction bawas-basawan lang lalo na sa RT-PCR test, kadalasan sa reklamo ng mga tourists na mahal siya… May mga guidelines na dapat sumusunod na nahihirapan ang mga tourists I'm sure," ani Malay, Aklan mayor Floribar Bautista.

Disyembre ang isa sa mga buwan na dinadagsa ng turista ang Boracay. Pero dahil sa COVID-19 restrictions, inaasahan ng LGU na hindi ito magiging tulad ng dati.

Sa ngayon, wala pang kaso ng COVID-19 sa isla simula noong Hunyo.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News