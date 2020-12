Higit 800 kilo ng undocumented frozen meat kinumpiska sa Bacoor

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Kinumpiska ang tinatayang 860 kilo ng undocumented frozen meat sa Bacoor City, Cavite nitong Miyerkules.

Nakasakay sa isang reefer van ang kahon-kahon na mga frozen na baboy at beef na dumaan sa inspeksyon ng mga tauhan ng National Meat Inspection Service (NMIS) Region 4A at ng Bacoor City Veterinary Service Office - Meat Inspection Team.

Local & regional meat inspectors in Bacoor confiscate over 800 kilos of undocumented frozen pork & beef being delivered via a reefer van to Tanza, Cavite.



