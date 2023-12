Mahigit P600M ng droga nasabat sa mga buy-bust sa Antipolo

Antipolo City police handout photo

MANILA — Arestado sa magkahiwalay na buy-bust operations ng pulisya ang dalawang itinuturing na High-Value Individuals sa Antipolo City.

Unang nahuli ang isang 37 anyos na lalaki noong Martes ng gabi sa Barangay Mayamot, Antipolo City.

Habang nahuli pasado alas nuwebe kagabi ang isang construction worker sa Barangay Dela Paz sa parehong lungsod.

"Within the span of four days nagkaroon tayo ng mga magandang intelligence report at nagkaroon tayo ng buy-bust at nasukol po natin itong dalawang High-Value Individuals natin kung saan more than 20 grams yung kanilang nakuha sa kanilang possession during the buy-bust,” ayon kay Police Lt.Col. Ryan Manongdo, hepe ng Antipolo City Police.

Nasabat sa unang nahuli ang 50 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P345,000 habang sa pangawalang nahuli ay 37 grams ng hinihinalang shabu rin ang nakumpiska na nagkakahalaga ng P255,300.

“Pag lumampas ka ng 20 grams matatawag ka na High-Value Individual. Nasa listahan ka, tapos sa mga previous operations is natuturo ka na source doon sa mga street level,” dagdag ni Manongdo.

Base sa imbestigasyon ng mga pulis may mga suki ang mga suspek na mga tricycle driver at iba pang madalas magpuyat.

Itinanggi ng unang inaresto ang paratang laban sa kanya at depensa niya napag-utusan lamang siyang iabot ang ilegal na droga.

Todo tanggi rin ang construction worker sa krimeng kinakasangkutan:

“Napagbintangan lang po ako, sir. Sa driver lang dun ako sir, sa kasama ko, sir — nakatakbo na po kasi yung kasama ko.”

Nasampahan na ng reklamo ang naunang inaresto sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang nakatakdang sampahan ng reklamo sa parehong krimen ang construction worker bukas.

Pareho silang kasalukuyang nakakulong sa Antipolo City Police Custodial Facility.