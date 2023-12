Face-to-face classes, suspendido sa ilang bayan sa Caraga dahil sa lindol

Suspendido ang klase sa ilang mga bayan sa Caraga region sa Mindanao ngayong Lunes, Disyembre 4, matapos ang magnitude 7.4 na lindol Sabado ng gabi.

Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng paaralang elementarya at sekondarya, pribado at pampubliko, sa Tagum City, ayon kay Mayor Rey Uy.

Sinuspinde rin ni Mayor Shem Garay ang klase sa lahat ng antas sa bayan ng Hinatuan ngayong Lunes para bigyang daan ang pag-inspeksyon sa lahat ng gusali sa mga paaralan.

Pinapayuhang gawing online o modular ang klase sa mga paaralan sa nasabing mga bayan.

Samantala, nagdeklara ng suspensyon ng klase sa lahat ng lebel sa pampubliko at pribadong paaralan sa Butuan City.

Sinuspende rin ang trabaho sa mga paaralan.



Suspendido naman ang trabaho ng mga government agencies sa Butuan Lunes ng umaga. Babalik ang operasyon ng mga opisina sa hapon.



Magpapatuloy ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno kung saan ang function ay may kinalaman sa delivery of basic and health services, preparedness at response kabilang na ang pagsagawa ng vital services.

- may ulat ni Charmaine Awitan

