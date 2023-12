4 patay sa pagsabog sa MSU gymnasium sa Marawi City

Courtesy: LGU Lanao del Sur

MAYNILA (UPDATE) — Hindi bababa sa apat ang kumpirmadong patay habang 50 ang sugatan matapos sumabog ang isang improvised explosive device (IED) sa Marawi City nitong umaga ng Linggo.

Ayon sa mga awtoridad, bandang alas-7 ng umaga nang sumabog ang IED sa loob ng gymnasium sa Mindanao State University (MSU) sa Barangay Dimalna, kung saan dinaraos ang isang misa.

Kinondena ni Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adiong Jr. ang pagsabog at sinabing "under control" na sa ngayon ang situwasyon sa lugar.

Personal na bumisita si Adiong sa mga nasugatan at nagbigay ng tulong sa kanila.

Kinondena rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsabog, at ipinag-utos ang agarang pagtugis sa mga salarin at pag-abot ng tulong sa mga kaanak ng mga nasawi at nasugatan.

Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, bukod sa local terrorist groups, tinitignan din ng mga awtoridad ang anggulo na may kinalaman ang mga banyaga sa insidente.

Watch more News on iWantTFC

Ayon naman kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Gen. Romeo Brawner Jr., ang pag-atake ay posibleng paghihiganti sa sunod-sunod na operasyon ng militar laban sa mga teroristang grupo sa Mindanao.

Kasama rito ang pagkakapatay sa 11 miyembro ng Dawla Islamiya noong Biyernes at pagkakapatay kamakailan kay Abu Sayyaf leader Mundi Sawadjaan, na siyang utak sa Jolo Cathedral bombing noong 2019.

Sa paunang pagsisiyasat ng Philippine National Police (PNP), may nakuhang bomb fragments sa crime scene, indikasyon na gumamit ng IED ang mga salarin.

Naka-red alert na umano ang mga pulis sa Mindanao habang heightened alert naman sa Metro Manila kaya asahan anila ang mas maraming checkpoints sa mga susunod na araw.

Para naman kay Lanao del Sur 1st District Rep. Zia Alontong Adiong, malinaw na terorist attack ang nangyari sa MSU pero hindi umano dapat nito madiskaril ang tuluyang pagbangon ng lungsod mula sa 2017 Marawi siege.

Nanawagan din si Adiong sa pamahalaan na tugisin at papanagutin ang mga nasa likod ng karumal-dumal na insidente.

Nakatakdang magsagawa ng command conference sa Marawi City ang liderato ng AFP at PNP sa Lunes upang balangkasin ang mga susunod na hakbang ng mga awtoridad.

— May ulat ni Raffy Santos, ABS-CBN News