PHNOM PENH, CAMBODIA - Naglunsad ng benefit concert ang mga Pilipino sa Cambodia na “PPCE Sings Christmas - A Fundraising Concert” na gaganapin sa December 4, 2020 sa Oakwood Premier Ballroom sa Phnom Penh, Cambodia. Inorganisa ito ng Phnom Penh Choral Ensemble o PPCE, isang community choir na karamihan sa mga miyembro ay mga Pilipino.

Ilan sa mga miyembro ng Phnom Penh Choral Ensemble sa Cambodia

Ibinahagi sa TFC News ni Hannah Lyn Bandalan, 51 taong gulang at 28 taon nang naninirahan sa Cambodia at siyang choir conductor ng PPCE na bawat miyembro nila ay boluntaryo ang pagsali at karamihan sa mga lumalahok sa kanilang choir, hindi mga professional singers.

“ Basta meron kang puso sa pagkanta at pagtulong, pwede kang sumali. Umaasa ako, sa pagsali ng bawat volunteer sa PPCE, na sa bawat pagsasanay namin ng mga kanta ay nadadagdagan ang kanilang pagtitiwala sa kanilang kakayahan, natututo lalo silang makinig sa kanilang mga ka-miyembro...lumalalim ang pagpapahalaga nila sa layunin ng koro at lubos na umaawit mula sa puso.

Dito sa PPCE, natututo ang mga miyembro ng mga pagpapahalaga (values) tulad ng pakikipagkapwa, paggalang, kahusayan, at pagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba.

Alam niyo bang ayon sa ilang pag-aaral na ang pagkanta sa isang koro ay sumusuporta sa kalusugan, kagalingan, social, at emosyonal na aspeto ng isang miyembro? ” ani Bandalan.

Taong 2016 inilunsad ang nasabing choir na may mga miyembrong expat professional at business owners sa Cambodia na may layong makalikom ng pondo para makatulong sa iba-ibang charitable organizations sa bansa.

“ At present po, meron kaming members from South Africa, Cuba at France. Japanese yung pianist namin. Dati po ay puro Filipino lang po ang members namin. Pero nang magsimula pong makilala ang aming group ay maraming ibang lahi ang gustong sumali, so we opened membership to everyone na gustong maging part ng aming choir,” pagbabahagi ng 42 taong gulang na si Lovee Mae Diogenes-Campbell, Alto singer at admin officer ng PPCE.

(LEFT) Lovee Mae Diogenes-Campbell (RIGHT) Hannah Lyn Bandalan

Labing-apat na taon nang naninirahan si Diogenes-Campbell sa Cambodia at aniya patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Filipino community sa bansa:

“ Mostly po for the Filipino community here in Cambodia, we sing for free at gatherings to support yung layunin ng umbrella organization ng Filipino community dito. We are also working very closely with the Philippine Embassy in Cambodia.

Just recently, we sang at the ASEAN Village to represent our country in that gathering. Any program po ng embahada at officially recognized Filipino organizations dito sa Cambodia na kailangan ng aming serbisyo ay pinapaunlakan po namin as long na ready po kami in terms of repertoire and rehearsals.

This year, we also helped in raising funds for Ukraine para po sa mga victims ng war. We also helped the Cordillerans in Cambodia raise funds for their cultural activities by singing in their event for free dahil nataon din na we were already practicing for our event. ”

Ang mga benepisyaryo ng fundraising Christmas concert ng PPCE ngayong taon ay ang mga bata sa Sok Sabay Association.

Funds turn-over ng PPCE sa Sok Sabay Association

“ Dati na po naming sinusuportahan ang Sok Sabay Association since we started. Ang Sok Sabay po ay nagkakalinga sa mga batang galing sa mga violent and at-risk na mga situations. They provide shelter for the children, food, clothing, and send them to school. They also provide them trainings in sports, music and the arts. Marami po sa kanila ay nasa college na ngayon at mas nangangailangan ng suporta para magkaroon po sila ng maginhawang buhay para sa sarili at sa pamilya nila. ‘ Yung one life that we help change would also help change the destiny of the family where they are from, and even communities,” sabi ni Diogenes-Campbell.

Ayon pa kay Diogenes-Campbell, magiging interactive ang kanilang Christmas concert kung saan pwedeng makikanta ang audience:

“ For this concert po, we included the classic and familiar songs on the first half. It will be kind of a sing-along carol, where the audience can join us as we will be flashing the lyrics of the songs and all of them are familiar to the audience.

This is to sort of bring the spirit of Christmas and the nostalgic feelings, especially dun sa mga hindi po makakauwi na mga OFWs at members of the expatriate community dito sa Cambodia. These songs are: Silent Night, God Rest Ye Merry Gentlemen, Hark the Herald Angels Sing, Angels We Have Heard On High, The First Noel, Jingle Bells at Deck the Halls. Sa second half naman po ng concert the songs are: Something Just Like This, Perfect, Very Special Love, Joy to the World, Carol of the Bells and African Noel.”

2019 Sokha Hotel Fundraising para sa Cambodian children sa pamamagitan ng New Hope

Sa mga interesadong manood ng benefit concert, maaaring magpadala ng mensahe sa Facebook page ng PPCE o kaya’y mag-email sa kanila: ppchoralensemble@gmail.com .

Maaari ring makipag-ugnayan sa PPCE members:

Hannah Lyn Bandalan (+85598909833)

Lovee Campbell (+85592 944415)

Ron Almera (+85517 496700)

Para sa mga kababayang miyembro ng PPCE, ang kanilang talento sa pag-awit ay kanilang ginagamit para iangat ang buhay ng kapwa.

“ Ang reason for being ng PPCE ay gamitin ang aming abilidad na binigay ng Maykapal, particularly ang talentong pag-awit, upang makatulong sa mga nangangailangan dito sa Cambodia.