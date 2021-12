Watch more on iWantTFC

MANILA – Isa ang Tañong High School sa Marikina City sa mga 28 dagdag na eskuwelahan sa Metro Manila na pinayagang lumahok sa pilot implementation ng face-to-face classes sa bansa.

Sa Lunes, Disyembre 6 na nakatakdang mag-umpisa ang mga klase sa mga paaralang ito.

Ayon sa principal nitong si Antonio Andres, pawang bakunado ang mga estudyante at personnel ng paaralan na lalahok sa in-person classes.

“Unang-una po yan ay isang requirement…sila ay bakunado, gayundin po ang personnel ng paaralan, lahat po kaming narito sa paaralan ay bakunado na,” ani Andres.

“At gayundin, sinusunod po namin ang minimum health requirement, o ang protocol upang matiyak namin na kami ay talagang ligtas, gayon din ang mga mag-aaral na papasok dito sa paaralan.”

Ani Andres, siyam na estudyante ng senior high school na nasa technical-vocational-livelihood track ang lalahok sa pilot implementation ng face-to-face classes.

“Apat na oras lamang po sila mag-iistay dito sa paaralan. Sa loob ng isang linggo, dalawang beses lang po--Martes tsaka Huwebes, yun lang po ang araw na ipapasok nila. The rest po ay distance learning na po,” paliwanag niya.

Ang mga estudyanteng ito ay pawang pinayagan ng kanilang mga magulang na pumasok sa eskuwelahan, ayon kay Andres.

Sakaling may estudyante o guro na magpakita ng sintomas ng COVID-19, may protocol na nakalatag ang paaralan, ayon na rin sa opisyal.

“Ang una po, ang gagawin namin d'yan ay kailangan ma-check, kailangan matingnan kung ang nararamdaman o hindi magandang nararamdaman ng estudyante o ng personnel namin, ito ay iche-check ng aming nurse na narito sa paaralan na regularly ay magre-report dito,” paliwanag ni Andres.

“At kung may sintomas siya, narito po naman ang aming barangay na tutulong sa amin. If ever kailangan na dalhin sa isolation facility, 'yun po ay matutulungan ng ating barangay sa tulong ng aming kapitan,” aniya.

--TeleRadyo, 3 December 2021