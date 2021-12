MAYNILA—Limang suspek ang inaresto matapos mahulihan ng nasa P360,000 na halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation sa Quezon City nitong Huwebes.

Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng isang report tungkol sa umano'y bentahan ng ilegal na droga sa Barangay Greater Fairview, kaya nagkasa sila ng operasyon sa Regalado Avenue.

Doon nahuli ang mga suspek at nasabat ang shabu na may bigat na 55 gramo. Isang cellphone at pulang Toyota Corolla din ang nakumpiska.

Ayon sa mga awtoridad, 2 sa nahuling mga suspek ay nasa regional priority target ng PNP.

Samantala, 3 suspek din ang nahuli sa isang buy-bust operation sa Pasig City matapos makuhanan ng shabu umano na may bigat na 27 gramo at may halagang P186,000.

Nangyari ang transaksyon sa bahay ng isa sa mga target na tanging pagbebenta lang ng shabu umano ang pinagkakakitaan.

Ayon sa pulisya, mga tulak ng droga ang 3 lalaking magkakaibagan at mga residente sa Barangay Pinagbuhatan.

Iniimbestigahan kung sinu-sino ang mga parokyano ng grupo lalo’t isa sa mga suspek ay nagtatrabaho sa isang BPO.

Haharapin ng mga naaresto sa parehong lungsod ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. — Ulat nina Nico Bagsic at Lady Vicencio, ABS-CBN News