P2.4 milyong halaga ng agarwood, nasabat sa warehouse sa Pasay

Aabot sa P2.4 milyong halaga ng agarwood ang nasabat ng Bureau of Customs sa warehouse sa Pasay. Iligal ang pagbebenta nito sa bansa. Photo Courtesy: Bureau of Customs

MAYNILA — Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) Environment Protection Compiance Division sa isang warehouse sa Pasay City ang 28-kilo ng agarwood o lapnisan na nagkakahalagang P2.4 milyon, sabi ng ahensiya ngayong Huwebes.

Pinalabas sa mga dokumento na face masks, mga damit, sapatos, hand bags, at leather jacket ang mga nasabat na agarwood.

Nakapaloob ang mga ito sa tatlong packages mula sa Davao at patungo sanang United Arab Emirates (UAE), sabi ng BOC sa isang pahayag.

Ayon sa BOC, ang agarwood ay classified sa ilalim ng "Appendix 2" ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES).

Sinasabing ang agarwood o lapnisan ay isa sa mga maituturing na "rarest" at isa sa pinakamahal na uri ng puno sa buong mundo. Base anila sa mga report, naibebenta ang kada kilo nito nang hanggang P750,000.

Ayon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), ibinebenta sa mahal na presyo ang agarwood dahil sa kakaiba nitong amoy.

Ginagamit daw ang resin ng agarwood sa paggawa ng insenso, pabango at medical products partikular sa Middle East at Asya.

"Agarwood... is formed when the host tree becomes infected with a mold called Phialophoraparasitica. The mold infection makes the tree produce a dark aromatic resin called aloes or aga in its heartwood," paliwanag ng BOC.

Giit ng ahensya, iligal ang pagbebenta sa bansa ng agarwood, na matatagpuan sa mga kabundukan ng Mindanao at Visayas.

Hindi naman tinukoy ng Customs kung sino ang nagpadala nito at sino ang dapat sana'y tatanggap sa UAE.

Pero kakasuhan ang nagpadala ng paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act, at Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act.

Ang DENR naman ang mangangasiwa sa nasamsam na kontrabando.

— Ulat nina Johnson Manabat at Zhander Cayabyab, ABS-CBN News