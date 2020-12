Miyembro umano ng Abu Sayyaf, patay sa engkwentro sa Zamboanga del Norte

Patay si Jupuri Dais, isang miyembro umano ng Abu Sayyaf, matapos maka-engkwentro ang mga pulis sa Sibuco, Zamboanga del Norte Miyerkoles, Disyembre 2, 2020. Kuha ng PNP-AKG

Patay ang isang miyembro umano ng Abu Sayyaf matapos maka-engkwentro ang mga awtoridad sa bayan ng Sibuco, Zamboanga del Norte nitong Miyerkoles ng madaling araw.

Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, nakipagpalitan ng putok si Jupuri Dais matapos sana i-serve ng mga awtoridad ang arrest warrant sa kaniya na may koneksyon sa kasong kidnap for ransom at serious illegal detention.

Isang kalibre .45 na baril, mga bala at magazine ang narekober ng mga awtoridad mula sa nasawing suspek.

Dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) umano si Dais bago lumipat ng Abu Sayyaf.

Sangkot umano siya sa pagdukot sa isang Martina Yee noong 2016, sa Duterte couple noong 2017, at ang Ruda couple at Javier family noong 2018. Lahat ng mga biktima ay napalaya matapos magbigay ng ransom ang kanilang mga pamilya.

Batay sa impormasyong nakalap ng PNP-AKG, ang napatay na suspek ay nakaataas na magmanman sa mga prospek na biktima sa Sibuco. -- Ulat ni Gracie Rutao

