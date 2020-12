Mga pangunahing kalsada sa Bacoor, inalisan ng mga nakahambalang

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pinuntirya ang mga tindahan at illegally parked vehicles sa pagpapatuloy ng clearing operations ng Bacoor, Cavite sa mga pangunahing kalsada nito sa unang 2 araw ng Disyembre.

Ayon sa Bacoor City public information office, magkasamang nagsagawa ng mga operasyon ang City Inspector and Compliance Unit (CICU), Bacoor Traffic Management Department (BTMD), Bacoor City Police, at City Environment and Natural Resources Office (CENRO).

Bacoor City enforcers clear major roads of obstructing vehicles & vendors during clearing operations since December 1



(📸: Bacoor City PIO) pic.twitter.com/ui1Aovy5Vt — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) December 2, 2020

Inalis ang mga tindang nakapwesto na sa bangketa at mga nakakalat na basura sa tapat ng Zapote Market noong Martes.

Umabot ang clearing operation hanggang sa Talaba intersection kung saan giniba ang ilang kariton at metal fence.

Sa operasyon sa Evangelista Road papuntang Tirona Highway naman noong Miyerkules, pinatanggal ang mga nakahambalang na tricycle, motorsiklo, pati mga signage at stall na nakapwesto sa sidewalk.

Tiniketan ang mga malalaking sasakyan na iniwan sa gilid ng kalsada o sumampa sa bangketa.

Alinsunod pa rin ito sa kautusan ng Department of Interior and Local Government na malinis ang mga kalsada ng mga tinaguriang obstructions bago mag Enero.