Mga kolorum na van at shuttle, huli sa operasyon sa Makati at Laguna

MAYNILA - Nahuli ang ilang 'di rehistradong pampasaherong sasakyan sa anti-colorum operations ng Inter-Agency Council on Traffic (i-ACT) at Philippine National Police (PNP) Highway Patrol Group (HPG) sa Makati City Huwebes ng umaga.

Ayon kay Col. Manuel Bonnevie, i-ACT Special Operations Team leader, may tumawag sa kanila na maraming kolorum na bumibiyahe sa boundary ng Makati at Pasay sa EDSA.

Isa sa mga hinuli ang isang SUV na sinakyan ng isang civilian asset ng i-ACT mula sa isang terminal sa Bicutan at pinara pagdating sa Magallanes area.

I-ACT, HPG enforcers apprehend an SUV allegedly used as a colorum service from Bicutan to the Pasay-Makati area. Each passenger pays P150 for the trip.



(📸: i-ACT) pic.twitter.com/v0p5aZClRP