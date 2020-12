Metro Manila mayors OK sa isahang QR code para sa contact tracing

Nakatakda na ring magkaroon ng sariling contact tracing portal ang lungsod ng Makati. ABS-CBN News/Screenshot

MAYNILA - Sang-ayon ang mga alkalde ng Metro Manila na gawing unified o isahan na lang ang mga contact tracing QR code na gagamitin papasok ng mga establisimyento sa kani-kanilang mga lugar.

Ayon kay Metro Manila Council chairman Edwin Olivarez, mas magiging madali para sa contact tracing process ang ganitong hakbang.

"Unified, parang interconnected na lahat ng city, all over Metro Manila. Para pag ikaw ay nagpunta dito sa Parañaque, nate-trace siya, iu-unify siya, ia-attach lang 'yan doon sa application. So napakaganda 'yan para sa contract tracing natin,” ani Olivarez na alkalde ng Parañaque City.

Una nang nagpatupad ng sariling contact tracing apps ang mga lungsod ng Valenzuela at Pasig City na kailangang gamitin ng mga papasok at lalabas sa mga establisimyento sa mga nabanggit na lungsod.

Nakatakda na ring magkaroon ng sariling contact tracing portal ang lungsod ng Makati sa susunod na linggo na kung tawagin ay umakemakatisafe.com.

Dito kailangang pumirma ng health declaration form at makakakuha na ng sariling QR code.

"Sa bahay pa lang, ia-update mo na kung ano 'yung mga naipasok mo na data, para pagdating mo dito, hindi ka na kailangan pumila. Ang kukunin na lang sa 'yo ay 'yung temperature mo at 'yun ang ilalagay mo du'n sa QR code,” ani Makati City incident commander Richie Rodriguez.

Kung walang gadget, maaaring i-print ang QR code.

"Puwede silang mag-register at i-print na lang yung kanilang QR code, hindi ito necessarily na kailangan nasa cellphone mo. Puwede ito. Bitbit mo 'yun sa isang papel at 'yun po ang ipapakita mo. At yung mismong magbabantay sa opisina na 'yun, siya na lang po maglalagay ng temperature mo," ani Rodriguez.

— Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News