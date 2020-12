Metro Manila mayors nagdesisyon na: Mga bata bawal pa rin sa malls

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nagkasundo na ang Metro Manila mayors nitong Huwebes na pagbawalan ang mga menor de edad sa loob ng mga mall, base na rin sa naging rekomendasyon ng mga eksperto sa Philippine Pediatric Society.

"'Yung opinyon po nila delikado for the minors to go out... That's why ang ating GCQ guidelines na 18 to 65 years old, 'yun ang papayagan lumabas," ani Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) general manager Jojo Garcia.

Pero kung importante ang lakad gaya ng pagbili ng pagkain at gamot, pag-eehersisyo o pagpunta sa doktor, papayagan naman daw lumabas ang mga batang edad 17 pababa.

Sabi ni Garcia, ang responsibilidad ay nasa lokal na pamahalaan, pulisya, at mga establisimyento para masigurong sinusunod ang direktiba.

Sabi naman ng mga pamunuan ng malls, susunod sila sa patakaran ng Metro Manila mayors.

"Importante sa amin bilang mall operators 'yung health ng lahat ng ating mga customers so whatever na ibigay sa amin na rules and regulations na kailangang i-implement, we will just follow," ani SM Malls Senior Vice President Bien Mateo.

Susunod din sa direktiba ang Ayala Malls kasabay ng pagpapatupad ng health at safety protocol para sa kaligtasan ng publiko.

Ang Robinsons Malls naman, ipatutupad ang anumang utos ng lokal na pamahalaan.

Pero kung ang mga pediatric doctors ang tatanungin, di lang dapat sa Metro Manila kundi sa buong bansa ang pagbawal sa mga bata na pumasok ng mall.

Muli ring paalala ng eksperto na bagama't tila pababa na ang mga kaso ng COVID-19 cases sa Metro Manila, hindi puwedeng magpakampante kahit sa mga bata.

"There are several studies [where] children showed no signs and symptoms... That's one factor you need to look at... They can spread infection and viruses to homes and communities," ani Dr. Benjamin Co, pediatric infectious disease expert.

—Mula sa ulat nina Angel Movido at Alvin Elchico, ABS-CBN News