Iwasan muna ang hamon, quezo de bola: Simpleng Noche Buena habang pandemya ipinapayo

ABS-CBN News/File

MAYNILA - Kasama sa tradisyong Pinoy ang pagsiksik ng samu't saring pagkain sa hapag tuwing Noche Buena.

Pero ngayong may coronavirus disease (COVID-19) pandemic at tumaas ang presyo ng ilang bilihin sa merkado dahil sa mga nagdaang bagyo, paalala ni Chef Tatung Sarthou mas mabuting gawin itong simple lalo't tumataas ang presyo ng bilihin at kailangang magtipid.

"Kasi 'pag Pasko, may tendency tayo na mag-overspend. At the end of the Christmas puro tayo init hanggang Bagong Taon. So nasasayang din so sometimes pwede natin isipin na kakain tayo simple," ani Sarthou sa programang "Sakto" ng Teleradyo.

Maituturing na "staple" sa hapag ng maraming Pinoy tuwing Pasko ang hamon at quezo de bola.

Pero para kay Sarthou, dapat iwasan na munang bumili ng mga ganitong pagkain kung nagtitipid.

Mas mabuti aniyang bumili ng sangkap para sa spaghetti o kaya fruit cocktail.

"'Wag na masyadong maraming ulam kasi masyado tayong sanay na maraming ulam," ani Sarthou.

Importante rin aniyang gawing simple ang handaan ngayong hindi naman ipinapayo ang paglalabas sa bahay at mass gathering.

"Usually kasi nakahanda tayo hindi para sa atin eh sa buong barangay," aniya.