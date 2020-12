Ilang domestic airline passenger nalito sa patakaran sa COVID-19 testing

Naka-PPE na dumating ang ilang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport noong Mayo 22. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Nalito ang ilang domestic airline passenger sa mga panuntunan sa coronavirus disease (COVID-19) testing dahil umano sa iba't ibang requirement na kinakailangan para makapasok sa mga siyudad.

Ang pasaherong si Danny Dodin, tatlong beses nang nakapag-rebook ng flight kasama ang mga pamangkin dahil sa kalituhan sa iba’t ibang requirement na hinihingi.

Gumastos aniya siya ng antigen test na nagkakahalagang P2,000 pero uulitin lang pala pagdating sa airport.

"Pabalik-balik po kami, bale po noong 26 pa po na-cancel nila flight namin tapos noong 30 po hinanapan kami ng swab test kaya nag-rebooking na naman kami tapos ngayon nag-swab test kami sa labas, magche-check in na sana kami, tapos magsa-swab test na naman kami, so sobrang hirap na talaga," ani Dodin.

Ang na-stranded naman na pasaherong si Mikee Tan, mag-iisang linggo nang natutulog sa paliparan.

Nalito kasi siya sa klase ng hinihinging COVID-19 test kaya hindi na siya nakahabol sa libing ng ama sa Zamboanga City.

"Dapat noong 28 alis ko talaga. Di sila pumayag kasi rapid test, dapat swab test talaga siya kaya hindi na ako nakahabol," ani Tan.

Isa ang negative COVID-19 test result sa mga requirement para makabiyahe sa local airlines, alinsunod sa mga panuntunan ng pandemic task force ng bansa. Magkakaiba ang kailangang uri ng COVID-19 test result sa ilang siyudad.

Samantala, may iba't ibang hakbang na ginawa ang ilang airline para mapadali ang pagkuha ng swab test result. Nakipag-partner ang AirAsia sa isang medical laboratory para sa reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) test.

Nasa P4,000 imbes na P5,500 na ang presyo ng swab test kung nakapag-book gamit ang website ng airline.

"Mas mababa kapag nag-book sila sa pamamagitan ng AirAsia.com. Malaking menos ito, bilang pamasko sa mga kababayan nating uuwi," ani AirAsia spokesman Steve Dailisan.

May sariling RT-PCR test naman ang Philippine Airlines sa PAL Learning Center sa Adriatico sa Maynila. Nagkakahalaga itong P4,000 at makukuha ang resulta sa loob ng 1 araw.

Ang Cebu Pacific, may libreng antigen test sa loob ng 2 linggo para sa mga bibiyahe pa-General Santos City. Pagkatapos nito, may bayad na P700 na ang antigen test.

Limang minuto ang pagkuha ng swab at wala pang isang oras ay makukuha na ang resulta.

"Mayroon kasi tayong domestic destinations or flight today that require PCR testing. We’re all as an industry looking for ways to rebuild and restart domestic travel and one of the things we saw as a need is to find a more scalable way to implement testing," ani Cebu Pacific spokesperson Candice Iyog.

Kung magnegatibo, maaari na silang mag-check in at sumakay sa eroplano. Kung magpositibo naman ay dadalhin sa pinakamalapit na pasilidad para sa confirmatory RT-PCR test na itinuturing na "gold standard" sa pagsusuri kontra COVID-19.

Ayon sa mga airline, mas mabuting magkaroon ng pare-parehong requirement ang mga LGU para hindi na nalilito ang mga pasahero.

"I will raise an issue na the airline industry and ACAP has long espoused. Number one, that the LGUs should have a common, same set of requirements so that it will be much easier for people to travel out to their home provinces," ani PAL spokesperson Cielo Villaluna.

Nagpaalala ang mga airline na kumpletuhin ang mga requirement ng pupuntahang lugar dahil hindi pare-pareho ang travel documents para sa kada LGU.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News