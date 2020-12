DOLE nagbabala: Pagkuha ng menor de edad na kasambahay ilegal

MAYNILA — Muling nagpaalala ang Department of Labor and Employment (DOLE) na nananatiling ilegal ang pagkuha ng serbisyo ng mga menor de edad bilang mga kasambay o domestic workers.

Ayon kay Karina Perida-Trayvilla, director ng DOLE-Bureau of Workers with Special Concerns, mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Kasambahay Law ang pag-hire ng mga menor de edad o mga 18 anyos pababa dahil maituturing itong child labor at exploitation.

"If employers are proven guilty of employing minors as kasambahay, they can be penalized with a fine ranging from P10,000 to P40,000. These penalties are on top of the civil and criminal charges that can be filed against the employers under the R.A. 9231 or the act on the elimination of the worst forms of child labor," paliwanag ni Perida-Trayvilla.

Batay kasi sa October 2019 survey ng Philippine Statistics Authority (PSA), sinabi ni National Wages and Productivity Commission (NWPC) executive director Criselda Sy na mayroong tinatayang 1,400,132 na domestic household workers sa bansa.

Sa naturang bilang, nasa 4 porsiyento o mahigit 40,000 ang mga menor de edad o 18-anyos pababa, at mayroong tinatayang kulang 1 porsiyento o nasa 5,000 ang mas bata pa sa 15 anyos.

Ayon pa sa DOLE, lumalabas din sa datos na 95.2 porsiyento ng child domestic labor ay naitatala sa mga kababaihan.

Samantala, ipinaalala din ni Perida-Trayvilla sa mga employer ng mga kasambahay na dapat nilang irehistro ang mga ito sa Social Security System, Philhealth, at Pag-IBIG bilang mga manggagawa sa formal sector.

Dapat ding ipagkaloob sa mga kasambahay ang 1 araw kada linggong day-off at dapat ay mayroong annual service incentive leave with pay.

Dagdag pa ni Perida-Trayvilla, mahalaga na mayroong kontrata ang mga employer at kanilang mga kasambahay para malinaw ang sakop ng kanilang trabaho at ang mga matatanggap nilang benepisyo.

Ang mga kasambahay na nakararanas ng pang-aabuso ay maaari umanong mag-report sa pinakamalapit na DOLE regional offices o tumawag sa DOLE hotline 1349.

—Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News