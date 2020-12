Bilang ng mga bisita sa Baguio City, inakyat na sa 1K kada araw

MAYNILA - Dinagdagan na ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang bilang nga mga turistang maaring makaakyat sa lungsod para magbakasyon.

“In-increase na ho namin. Nung inopen namin 'yung tourism bubble ni-limit lang namin sa 100. Inakyat ng 200, then 500 and umaabot na kami ng 1,000 ngayon per day,” sabi ni Mayor Benjamin Magalong.

Kadalasan ay 3 hanggang 5 araw umano ang ipinamamalagi ng mga bisita sa kanilang lungsod.

“We can actually manage 'yung pagdating ng 1,000 everyday. Kakayanin, manageable 'yun,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga.

Ayon kay Magalong, sinunod nila ang kanilang prinsipyo na “surely, safely, slowly” para mas ma-manage ang bilang ng mga bisita.

Paalala ni Magalong na kung bisita, di na kakailangan pa ng travel authority.

“You have to register sa aming Baguio VIS.I.T.A at makikita na n'yo doon ang requirements. You have a choice. Either you subject yourself to RT-PCR or antigen test 72 hours prior to your arrival,” sabi niya.

Sakaling di naman aniya magawa ito, pwedeng mismong doon na sa Baguio City magpa-antigen o RT-PCR test.