Aktibista inaresto, baby napilitang isama

MAYNILA — Arestado ang aktibistang si Amanda Lacaba Echanis, anak ng napaslang na peasant leader at National Democratic Front of the Philippines (NDFP) consultant Randy Echanis, noong Miyerkoles sa Baggao, Cagayan matapos umano siyang makuhanan ng iba't ibang armas.

Si Echanis ay isang community organizer ng grupong Amihan National Federation of Peasant Women, ayon sa kanyang mga kasamahan.



Hindi pumayag si Echanis na maiwan ang kanyang isang buwang sanggol kaya kasama niya itong binitbit ng mga awtoridad.

PNP Region 2: "The child was not arrested along with Ms Echanis as claimed by some groups. In fact, an ambulance was sent with a medical personnel to assist the mother and her child. It was Ms Echanis who insisted na isama nya ang anak nya." | via @JervisManahan pic.twitter.com/mJlA5VRW2i — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) December 2, 2020

Ayon sa mga umaresto, nakumpiska sa bagong panganak na ina ang mga matataas na kalibreng armas.

Nakadetine ngayon sa Cagayan si Echanis dahil sa mga kasong illegal possession of firearms, ammunition and explosives.

Sigaw naman ng kampo ni Echanis, tanim-ebidensiya ang nangyari tulad ng ginawa umano noon sa iba pang aktibista.

"Napaka-incredible na bagong panganak na ina ay magtatago ng granada at baril sa kanyang kuwarto na hindi pa nakaka-recover masyado sa panganganak," giit ni Sol Taule, abogado ni Echanis.

Para sa mga grupong sumusuporta kay Echanis, ayaw nilang maulit ang nangyari kay Baby River, ang namatay na anak ng nakakulong na aktibistang si Reina Mae Nasino.

"She needs to be with her baby na one month, gusto ba natin matulad yan kay Baby River, hihina? Of course not. Breastfeeding mothers have the right to be with their children," ani Cristina Palabay, secretary general ng Karapatan.

Iginigiit naman ng pulisya ang kaugnayan umano ni Echanis sa rebeldeng New People's Army.

"Sa totoo niyan sa underground 'yan si Amanda, alam 'yan ng AFP, PNP, hindi totoong wala 'yan sa underground, ang asawa niya leader po ng armado sa NPA sa Cagayan Valley. Kaya nga may armas 'yan, kasi 'yung asawa niya nasa underground, hindi 'yan basta basta pinamalita, kumukuha pa kami ng ebidensiya niyan," ani PNP chief Gen. Debold Sinas.

Tiniyak naman ng pamahalaan na hindi pababayaan ang sanggol ni Echanis na puwede raw alagaan ng Department of Social Welfare and Development habang nakapiit ang ina.

"Hindi po kasi dahilan 'yun na palibhasa may anak ka, hindi ka makukulong at hindi ka masa-subject sa proseso," giit ni Presidential Spokesperson Harry Roque.

Nagpaalala naman ang Commission on Human Rights sa mga awtoridad na ikonsidera ang kapakanan ng sanggol ni Echanis.

"Considering that Echanis just gave birth, CHR reminds concerned authorities to give primordial consideration to the welfare of the one-month old baby as required by the United Nations rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders or the Bangkok rules," ani CHR spokesperson Jacqueline de Guia.

Iginiit din ng CHR na ang mga paniniwala at politika ay hindi dapat gamitin para pagkaitan ng due process at patas na paglilitis ang isang tao.

"We reiterate that ideological beliefs and political affiliations are not grounds to undermine a person's right to due process and fair trial among others," ani De Guia.

Ayon sa Karapatan, 656 ang political prisoners sa bansa, kabilang ang 400 inaresto sa ilalim ng adminsitrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

—Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News