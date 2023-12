KILALANIN: Pinay scholar sa UK, wagi sa prestihiyosong singing competition

Sa dami ng mga Pinoy na gumagawa ng pangalan sa iba’t ibang larangan hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa iba’t ibang panig ng mundo, marahil hindi na nakapagtatakang dinaig ng isang 20-anyos Pinay scholar sa Royal Academy of Music, Central London ang mahigit isang dosenang nakatunggali sa prestihiyosong kumpetisyon sa U.K.

Noong October 29, 2023, nasungkit ni Lizzie Bett Estrada ang first prize sa Kathleen Ferrier Society Bursary For Young Singers competition na idinaos sa Manchester, England.

1996 nang unang idaos ang kompetisyon, na ipinangalan kay Kathleen Ferrier, isa sa sikat na mang-aawit ng UK na namatay noong 1953.

Sa simula, 14 silang nagtagisan sa pag-awit, hanggang sa lima na lang sa finals ang natira. Isang buwan matapos ang pagkapanalo ni Lizzie, puno pa rin siya ng pasasalamat sa tinamong tagumpay laban sa mga pilling mahuhusay na mag-aaral ng pito sa mga bigating music conservatories sa buong UK.

Sa panayam ng TFC News, inalala ni Lizzie ang panahon nang tawagin ang pangalan niya bilang first prize.

“Super overwhelmed! Nung tinawag for second yung friend ko, oh my God, nagulat na talaga ako, hala totoo ba ito? Tapos iyon tinawag na yung name ko,” kuwento ni Estrada.

Aminado si Lizzie na mahuhusay talaga lahat ng nakalaban niya. Pero, may kumpiyansa rin siya sa sariling kakayanan. At habang siya’y nagtatanghal, kinutuban na raw siya na may tsansa siyang masungkit ang tagumpay.

“During (performance) I was already into it. Kapag tinitingnan ko yung mga tao, hala gustong-gusto nila ako. And it was such a different feeling,” sabi niya.

“Baliw-baliwan” moment

Para sa isang 20-gulang at second year student ng Music Standard Pathway program sa Royal Academy of Music, naibigay ni Lizzie ang hinihinging samu’t saring emosyon na kailangan para sa mga piyesang kanyang napili sa kompetisyon.

Hindi biro ito dahil bawat awit, na karamihan ay nasa ibang lenguwahe pa at mga classic style gaya ng aria at sacred music, may kaakibat na mood at emosyong magpapaningning sa kanyang performance.

Sa limang awit, may Ingles, German, French at Latin. Pero hindi rin nalimutan ni Lizzie na magsama ng isang likhang Filipino, ang “Ano Kaya Ang Kapalaran” ni Francisco Santiago.

Lahat ng ito, iba’t ibang emosyon ang kakambal at kailangan din na ma-sustain ang vocal prowess na sunud-sunod na inawit ni Lizzie.

Kaya sa tanong kung hindi ba siya napagod o nahirapan sa pag-switch, sagot niya: “Yung finals po kasi, iba-iba ang characteristics nung limang songs. Yung first, ito yung kwento ng blue fairy, kinakausap si Pinocchio kung pwede siyang maging mother niya so very motherly (ang dapat i-project na emotion). Tapos yung second, Strauss, is very tricky and playful, so magaan lang, Yung Ierusalem naman mabigat in a way na yung meaning niya siyempre about yung mga pinaparusahan, and yung fourth about the lover, about emotions, about love. And yung last, “Ano Kaya Ang Kapalaran” was about faith and destiny. Vocally medyo nakakapagod siya but I was able to pull it naman.”

Sa kolokyal na lenguwahe, mistulang kinailangan ni Lizzie na “magbaliw-baliwan” para maiparamdam sa audience at judges ang “genuine” emotions ng kanyang mga naging piyesa. At hindi niya sila binigo.

“Wala sa dugo”

Kung tutuusin, ibang larangan ang pangarap ni Lizzie noong bata pa siya. Dahil CPA ang kanyang ama, ito rin ang una niyang binalak na tahaking propesyon pagdating ng araw.

Wala rin naman sa pamilya nila ang sa classical music. At ang tanging koneksyon niya sa musika ay ang pamangkin niyang kilalang Pinoy rapper, si Abra.

Ngunit iba ang inilaan sa kanya ng tadhana. Tubong Calamba, Laguna, bunso sa tatlong magkakapatid, si Lizzie ang nag-iisang babae.

Miyembro siya dati ng children’s choir noong nasa elementarya. Nang mag-high school, pumasok siya sa Philippine High School For the Arts (PHSA) matapos makapasa sa ikalawang audition niya sa paaralan.

“My dad wanted me to apply to PHSA, hindi dahil sa he wanted me to pursue the arts, kundi dahil free tuition,” pag-amin ni Lizzie.

“Nung time na iyon, wala pa po akong passion for music, I guess not as strong as now. I didn’t see myself doing this in the future as a career. I still imagined myself to be an accountant or teacher. Nung time na ‘yon, I was about 13 years old, I thought of myself doing office job," sabi ni Lizzie.

Kung turning point ang pag-uusapan, wala ring specific na matukoy na moment si Lizzie na siyang nagtulak sa kanya sa larangan ng classical music.

Marahil, ang pagsusumikap niyang pagbutihin ang pag-aaral, unti-unting na-absorb niya ang pagmamahal sa sining na ito. Kuwento ni Lizzie, 2nd year siya sa PHSA nang magsimula siyang sumali na rin sa mga classical competition, kung saan nakaranas siya ng mga pagkatalo.

“Dahil kaka-start ko pa lang at bago sa akin ang singing style, I really didn’t expect to always win,” sabi niya.

Sa paglipas ng panahon, at mga kompetisyong sinalihan niya, doon na unti-unting napagtanto ni Lizzie na musika ang kanyang tatahaking larangan.

“Third year ako, marami na akong competition nasalihan, maraming panalo, maraming talo. May sinalihan pa ako sa Singapore at Thailand pero wala akong nakuhang prize. Noong time na iyon super disappointed ako sa sarili ko. But that didn’t stop me kasi I’m here," sabi ni LIzzie.

Malaki ang pasasalamat at pagtanaw ng utang-na-loob ni Lizzie sa kanyang mga naging guro sa pag-develop ng kanyang talent.

“My teachers were very supportive. Yung trust ko sa kanila na palagi nilang nahahanap ang boses ko kasi at that time hindi ko mahanap ang boses ko, I always had doubts na yung voice ko na ganun na kaganda but they always believed na may potential ang voice ko,” sabi ni Lizzie.

Ang mga pagdududa ring iyon noon sa kanyang sarili ang nagtulak kay Lizzie na magpatuloy at huwag sumuko.

“Isipin mo, if yung doubts ba na ito totoo? Hanggang dito na lang ba talaga ako? But I’m not that kind of person and I pushed through,” saad ni Lizzie.

Dahil sa determinasyon at husay, nagawa ni Lizzie na makakuha ng full scholarship sa Royal Academy of Music na nagbukas ng pinto para sa makalahok at magwagi sa Kathleen Ferrier Society Bursary For Young Singers.

Kinilala rin ng embahada ng Pilipinas sa London ang tagumpay na iyon ni Lizzie. Lubos din ang pasasalamat ni Lizzie sa kanyang mga magulang na buo ang suporta sa kanyang pagpasok sa larangang ito ng musika kahit pa marami ang nagsasabi na walang pera diyan.

Kaya para sa mga may katulad na passion sa musika ngunit nagdududa sa sarili, may payo si Lizzie.

“Isang natutunan ko sa competition is having faith in yourself and trusting the process, just trying your best not having doubts in singing because it really helps na actually mapalabas yung full potential mo kapag hindi ka nag-iisip ng doubts. Just serve the music dahil iyon naman ang purpose natin as musicians,” pagtatapos ni Lizzie.

Sa ngayon,abala si Lizzie sa paghahanda para sa isa pang kompetisyon sa 2024, ang Schumann Prize Competition na gaganapin sa January-February.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.